Коня не спасти. Пять главных вопросов и простых ответов об изменении герба Барнаула

18 августа в рамках диалог-центра «Вечерний Барнаул» был проведен круглый стол, на котором с привлечением экспертов обсудили основные вопросы, связанные с изменением герба города. Altapress.ru приводит основные тезисы обсуждения.

Герб города точно придется изменить , оставить его никак не получится?

Ответ: Нет, не получится, герб города действительно будет изменен до конца года.

Дело в том, что в октябре 2019 года полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе провел координационное совещание по разработке и утверждению официальных символов.

На этом совещании присутствовал председатель российского геральдического совета при Президенте Российской Федерации. Он обратил внимание губернаторов на то, что некоторые гербы сегодня не соответствуют нормам и требованиям, не утверждены надлежащим образом геральдическим советом. Всем регионам были даны поручения устранить недостатки.

«У нас и до 2019 года были попытки зарегистрировать тот герб, к которому мы привыкли. Но в марте 2021 года мы получили абсолютно понятный и однозначный ответ, что это невозможно», — пояснил вице-мэр Юрий Еремеев.

Круглый стол. Пресс-служба администрации города Барнаула.

Хорошо , а что конкретно изменится на гербе?

Ответ: Государственный герольдмейстер России Георгий Вилинбахов привел требования, которые нужно выполнить, чтобы барнаульский герб был утвержден. Их всего три:

исключить коня , который по сей день является символом Томска ( а Барнаул вышел из состава Томской губернии в далеком 1898 году);

который по сей день является символом Томска а Барнаул вышел из состава Томской губернии в далеком 1898 году); иривести в порядок цветовое решение ( например , красная печь может стать серебряной или золотой);

например красная печь может стать серебряной или золотой); выполнить рисунок герба на художественном уровне , достойном столицы Алтайского края.

Поэтому никто не собирается придумывать новый герб — задача барнаульских властей выполнить указанные требования, которые позволят официально зарегистрировать его.

Круглый стол. Пресс-служба администрации города Барнаула.

И во сколько обойдется городскому бюджету выполнение этих требований?

Ответ: На это не потратят ни копейки. Разработку новых эскизов ведет действующая при правительстве Алтайского края геральдическая комиссия, в которой экспертами выступают местные историки и геральдисты.

«Подготовку эскизов специалисты ведут в рамках общественной работы и своих профессиональных интересов. После того, как они будут разработаны, все ступени официального принятия допрасходов не требуют», — разъяснил заместитель председателя комитета общественных связей и безопасности Антон Целевич.

Круглый стол. Пресс-служба администрации города Барнаула.

Каким по итогу будет новый герб?

Одно эксперты знают точно — томского коня на нем не будет. Что касается цветов, формы щиты — то эта эстетическая сторона вопроса пройдет множество обсуждений.

При этом участники круглого стола отмечают, что предложенные на сегодня эскизы герба на 99 процентов соответствуют историческому и правовому аспекту.

«Всего будут разработаны три варианта. Малый герб — только щит. Его содержание как раз регулируется правовой базой. Второй вариант — с обрамляющими щит короной, лентой. Третий — парадный, для использования торжественных мероприятий. Подготовленные эскизы мы будем обсуждать с жителями на различных общественных площадках», — пояснил Антон Целевич.

После обновленный герб согласуют с экспертами геральдического совета при Президенте, утвердят на городской Думе, а затем направят документы для регистрации — и символ Барнаула наконец-то станет официальным.

Герб Барнаула. Пресс-служба администрации города Барнаула.

Новый герб придется везде менять? На это предусмотрены затраты?

Никаких дополнительных расходов не будет. Срочной замены герб также не требует.

Новый городской символ будут заменять на различных площадках постепенно, по методу «переходного периода» — когда старые изображения физически устареют, тогда их заменят на новые.