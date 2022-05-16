«Кормопроизводство станет выгодным». Руководитель компании «Алтайский животновод» рассказал о залоге успеха, позитивных примерах и импортозамещении

Собственное кормопроизводство, базирующееся на грамотном подходе и современных технологиях, может стать основой рационального развития животноводства. В этом уверен гендиректор компании « Алтайский животновод » Андрей Пятаков. Он стал одним из спикеров конференции «Инновации в молочном животноводстве Алтая: вызовы, проблемы, решения». Аltapress.ru пообщался с экспертом на тему кормления, продуктивности и правильного развития поголовья.

— Андрей Викторович , 27 апреля прошла конференция , посвященная развитию молочного животноводства в Алтайском крае. Что в этом отношении предлагает ваша компания?

— «Алтайский животновод» является консалтинговой компанией. Мы разрабатываем рационы, исследуем корма, находим и помогаем решать проблемы, связанные с заболеваемостью животных.

Надо понимать, что продуктивность, заложенная в генетическом потенциале коровы, можно в полной мере раскрыть только при условии ее хорошего здоровья. Наш опыт позволяет выявлять проблемные места в этом плане, разрабатывать оптимальные схемы вакцинации и профилактики заболеваний, приобретенных в период лактации.

Андрей Пятаков , гендиректор компании «Алтайский животновод». Ирина Пергаева

Моя презентация на конференции «Инновации в молочном животноводстве Алтая» была посвящена основам основ — телочке, рожденной сегодня. Хотя начать мне хочется с более раннего периода, когда она находится в утробе мамы, за два месяца до отела. Здесь важен вопрос кормления коровы, поступления питательных веществ, позволяющих плоду правильно развиваться не в ущерб здоровью матери.

В так называемый транзитный период, за 20 дней до отела, корову нужно подготовить, провести профилактику обмена минералов, просчитать вероятность таких заболеваний как гипокальцемия, послеродовой порез, задержание последа. Обеспечить легкость отела.

Если этот период пропустить и не доработать, исправить последствия будет сложно. В данном случае о получении плановой продуктивности не может быть и речи.

Конференция «Инновации в молочном животноводстве Алтая: вызовы , проблемы , решения». Анна Зайкова

— Можете на примерах конкретных предприятий , с которыми вы сотрудничаете , рассказать об эффективности предлагаемых вами технологий?

— Алтайский край имеет все, для того, чтобы произвести свой белок — есть прекрасный климат, плодородная почва. Могу заверить, что, вырастив правильно однолетние и многолетние растения, приготовив из них прекрасный силос или сенаж, хозяйство может получить легкоперевариваемый сырой протеин и легкодоступную энергию.

Если это будет сделано своими руками и на своих полях, такое кормопроизводство однозначно станет экономически выгодным и обеспечит здоровье скота.

На протяжении более 10 лет мы активно работаем с колхозом имени Калинина из Бийского района, где директором является Николай Семенович Климович. В 2020 году средняя продуктивность коров в этом хозяйстве составила 8 тысяч 450 кг молока на фуражную корову. С 2021 года по сегодняшний день хозяйство активно работает над оздоровлениям стада по некоторым заразным заболеваниям.

Конференция «Инновации в молочном животноводстве Алтая: вызовы , проблемы , решения». Ирина Пергаева

Сельхозпредприятие «Октябрьское» из Зонального района (директор — Алексей Николаевич Бабаков) — наш давний партнер. Совместными усилиями нам удалось пройти первый рубеж повышения продуктивности и получить удои с 6 тыс. до 8 тыс. кг молока от одной фуражной коровы. А в 2021 году этот показатель улучшился до 9 тыс. 200 кг.

Такие результаты стали возможными благодаря планомерной, пошаговой работе. Пример «Октябрьского» я считаю одним из самых ярких в Алтайском крае. Это хозяйство одним из первых перешло на правильную структуру заготовки кормов. Одним из первых стало выращивать дешевый и качественный сырой протеин: это — многолетние бобовые травы — люцерна. А также выращивать высоко энергетический корм в виде силоса и пасты из кукурузы.

Хотел бы также отметить сельхозпредприятие «Труд» в Тогульском районе, которое возглавляет Евгений Александрович Дерябин. Данное хозяйство на протяжении многих лет работает над улучшением кормовой базы, над правильным выращиванием белка и энергии. Проводит реконструкцию старых дворов, строит новые, улучшает систему доения коров за счет современных технологий. Данное хозяйство за 2021 год прибавило 800 литров на одну фуражную и надоили 7 тыс. 400 кг. молока.

Конференция «Инновации в молочном животноводстве Алтая: вызовы , проблемы , решения». Ирина Пергаева

— Сейчас , в условиях нестабильной экономической ситуации , животноводы думают о снижении расходной части при сохранении показателей эффективности. Существуют ли действующие рецепты экономии?

— Я уже об этом сказал — экономия кроется в собственном кормопроизводстве, оптимальном использовании витаминно-минеральных комплексов и максимальной переваримости кормов.

Наша компания на протяжении ряда лет совершенствует технологию заготовки объемистых кормов с использование биологических консервантов. В штате есть агроном, отвечающий за данное направление. Мы проводим работу по консервации зерна кукурузы и ячменя с влажностью около 30% (корнаж, паста). Выезжаем в районы, точно определяем фазу уборки, настраиваем трамбовку и укрытие сенажных и силосных траншей.

Наши специалисты участвуют в отборе проб заготовленного корма, которые отправляем и на исследование в голландскую компанию Еврофинс (Московская область). Таким образом, получая достоверные данные, мы можем провести работу над ошибками, рассчитать рецепт рациона с учетом исследованных кормов и спланировать кормозаготовку следующего года.

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