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Экономика

Коронавирус и самоизоляция положительно повлияли на сбор налогов в Алтайском крае

Сбор налогов и иных платежей в первом полугодии 2020 года немного вырос, даже не смотря на пандемию коронавируса и режим рабочих ограничений для большинства предприятий. Итоги сборов сообщает управление ФНС по Алтайскому краю.

Бизнес. Налоги.
Бизнес. Налоги.
ФНС.

За первые шесть месяцев налоговики собрали в крае 66,25 млрд рублей, тогда как год назад за аналогичный период было собрано почти на 1 млрд рублей меньше.

Из общей суммы сборов в бюджеты поступило 41,48 млрд рублей или 100,4% по сравнению с прошлым годом (январь-июнь 2019).

В доходы краевого бюджета зачислено почти 21,9 млрд рублей (было 21,6 млрд), в доходы муниципалитетов — 6,25 млрд рублей (было 6,46 млрд).

В УФНС перечислили налоги, которые позволяют наполнить государственную казну:

  • налог на прибыль организаций (сбор в первом полугодии 2020 года вырос на 665,6 млн рублей или на 8,6%);
  • НДС (+ 470,5 млн рублей или 4,5%);
  • акцизы (+ 123,4 млн рублей или 5,3%);
  • НДФЛ (+ 84,8 млн рублей или 0,7%);
  • налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами (+ 60 млн рублей или 26,6%).
Юрий Куриленко, руководитель УФНС России по региону.
Юрий Куриленко, руководитель УФНС России по региону.
архив УФНС России по Алтайскому краю

Что касается различных обязательных страховых взносов, то в крае за январь-июнь их собрали в сумме 24,7 млрд рублей, что больше на 796,4 млн рублей или 3,3%.

Исходя из цифр, можно сказать, что коронавирус и режим самоизоляции не оказали существенного негативного вияния на налоговую дисциплину граждан и организаций. Более того, сборы в Алтайском крае даже выросли.

Правда, это плохо соотносится с макроэкономической статистикой, которая говорит о падении многих ключевых показателей в регионе за полгода. Например, индекса промышленного производства (99,5%), объема строительных работ (84%) и ряда других.

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