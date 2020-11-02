Коронавирус и здоровье нации. Пандемия COVID-19 рискует обострить на Алтае проблему нелегальных сигарет и алкоголя

Одной из ключевых проблем распространения новой коронавирусной инфекции стало то, что перед государством остро встала проблема выбора — максимально обеспечить меры безопасности, тем самым поставив под удар экономику, или позволить бизнес-структурам вести привычную деятельность, но не исключить тем самым риски в плане эпидемиологического благополучия.
Как обычно, в такой ситуации на повестке дня встал вопрос соблюдения золотой середины и оптимального баланса для того, чтобы потери оказались наименьшими. С федерального уровня на уровень регионов были спущены задачи минимизировать последствия от коронавируса и для бизнеса, и для здоровья граждан.
По объективным причинам полностью избежать проблем ни в той, ни в другой сферах жизни не удалось. В Алтайском крае, как и в других субъектах РФ, этот печальный дуализм проявился в полной мере.
Сегодня в регионе зафиксировано уже почти 20 тысяч случаев заболевания, сотни летальных исходов, а предприниматели считают убытки от наложенных в крае ограничений на работу тех или иных компаний и организаций.
При этом представители бизнес-сообщества сетуют на нехватку объемов государственной поддержки и просят расширить спектр мер помощи предпринимателям, а не ограничиваться введением беспроцентных кредитов на выплату зарплат сотрудникам, отсрочкой платежей по аренде и налогам.
В условиях коронавируса пострадал и ритейл. Понятно, что у крупных торговых сетей, которые в Алтайском крае не останавливали свою деятельность, имелся запас прочности. Хуже дела обстоят у малых торговых предприятий, не имевших «жирка», который есть у более крупных коллег.
Некоторые организации торговли в самом начале периода вынужденных выходных были закрыты и сразу же понесли потери.
Точных цифр относительно того, сколь сильный урон нанесен частному бизнесу в регионе, пока нет. И вряд ли они будут озвучены, поскольку даже после снятия ограничений из-за COVID-19 многие предприниматели до сих пор не могут оправиться от убытков, а значит о полном восстановлении работы всех компаний на рынке речи пока не идет.
Свои потери считает и региональный бюджет. Еще во второй половине апреля губернатор Алтайского края Виктор Томенко прямо заявлял, что в связи со сложной экономической ситуацией из-за коронавируса регион недополучит минимум 18 млрд рублей.
Говорить о том, как эпидемиологическая и экономическая ситуация на Алтае развернется в ближайшее время, трудно. Эта неопределенность держит и предпринимателей, и обычных граждан в напряжении.
«Мы видим, что сегодня рано говорить о том, что в целом по краю ситуация стабилизировалась. Последствия не самого благоразумного поведения наших сограждан в условиях пандемии мы уже ощутили», — отмечает депутат барнаульской городской думы, председатель городского Координационного совета предпринимателей Юрий Ряполов.
Понятно, что в условиях ухудшения эпидемиологической обстановки региональные власти могут пойти на продление, а быть может, и ужесточение ограничительных мер, что в перспективе способно еще жестче отразиться на самочувствии предпринимателей.
При этом чисто экономические факторы могут серьезно сказаться и на социальной обстановке в регионе. Например, в части оживления нелегального рынка.
«Любые изменения в устоявшейся системе способны обернуться серьезными последствиями. Поэтому какие-либо ограничения нужно вводить очень осторожно», — считает Юрий Ряполов.
Традиционные сферы, где в кризисные времена наиболее активно включаются нелегальные рычаги, хорошо известны — например, это рынок реализации алкогольной и табачной продукции.
В условиях снижающейся покупательской способности населения и ограничений извне, эту нишу всегда занимали «черные торговцы», которые из-под полы предлагали потребителю более дешевую контрафактную продукцию.
Представители старшего поколения хорошо помнят антиалкогольную кампанию Михаила Горбачева, которая имела в позднем СССР прямо противоположный заявленным целям результат.
Очевидно, что подобного рода риски существуют и сегодня. Особенно в Алтайском крае, где и в относительно стабильные времена существует актуальная проблема подпольной реализации несертифицированного и контрафактного алкоголя и табака из соседнего Казахстана, где в сравнении с Россией до последнего времени имелась кратная разница в размере акциза на табачную продукцию.
«Для Алтайского края контрафактные сигареты из Казахстана — это серьезнейшая проблема», — отмечает председатель правления «Алтайского союза предпринимателей» Юрий Фриц.
Прокомментировал собеседник и введение в 2020 году цифровой маркировки на сигаретах. Этот шаг, по словам спикера, демонстрирует желание государства навести порядок на табачном рынке, но данная мера является спорной.
«Очевидно, что для бизнеса это дополнительные расходы, связанные с приобретением оборудования и администрированием процесса. Было бы целесообразно, если бы эти мероприятия сопровождались снижением акцизов на табачную продукцию, чтобы цена не вырастала ни для конечного потребителя, ни для предпринимателя», — говорит Юрий Фриц.
Существующие реалии и проблемы, обусловленные пандемией, могут стать фактором, который способен еще больше оживить деятельность игроков «черного рынка».
«Опасения, что проблемы в экономике способны ударить по здоровью людей, вполне объяснимы. Причем, я думаю, что эта проблема будет иметь отложенный эффект», — считает депутат Алтайского краевого законодательного собрания, зампред комитета по бюджету и налогам Александр Молотов.
«Объективно, потребление контрафактного алкоголя и табака возрастает в кризисные времена. И думаю, что в данном случае такой риск существует и в Алтайском крае. Из-за снижения покупательской способности люди могут пойти на приобретение дешевых и нелегальных аналогов», — добавляет собеседник.
Ранее сообщалось, что в плане оценки нелегального рынка сигарет Алтайский край на карте России отмечен, как неблагополучный регион.
В Барнауле только с 2018 по 2019 годы нелегальный рынок вырос на 176%. В Рубцовске и вовсе зафиксирована аховая ситуация — каждая вторая пачка сигарет продается нелегально, а со своими 58% нелегального сигаретного рынка город «борется» за звание «чемпиона нелегального рынка» в стране. БОльшая доля (59,4%) была зафиксирована только во Владикавказе.
Кризисные же явления в экономике заставляют думать о том, что ситуация может изменится. Причем, далеко не в лучшую сторону.
Справка
По данным на начало 2020 года доля теневого сектора на российском табачном рынке оценивалась в 15,6%. Потери федеральной казны от нелегального оборота табачной продукции в 2019 году превысили 100 млрд рублей из-за недополученных акцизов и НДС.
Потери добросовестных предпринимателей из-за сложившейся ситуации также велики. Год от года они недополучают порядка 10 млрд рублей.