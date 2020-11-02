Коронавирус и здоровье нации. Пандемия COVID-19 рискует обострить на Алтае проблему нелегальных сигарет и алкоголя

Пандемия коронавируса стала настоящим вызовом для россиян, а последствия разгула инфекции в нашей стране, судя по всему, будут проявляться еще очень долго. Причем, «эхо» COVID-19 рискует затронуть самые разные стороны нашей жизни, начиная от благосостояния общества и заканчивая здоровьем каждого отдельного его представителя. Ведь всем очевидно, что вопросы экономики и вопросы социального самочувствия — вещи неразделимые.

Одной из ключевых проблем распространения новой коронавирусной инфекции стало то, что перед государством остро встала проблема выбора — максимально обеспечить меры безопасности, тем самым поставив под удар экономику, или позволить бизнес-структурам вести привычную деятельность, но не исключить тем самым риски в плане эпидемиологического благополучия.

Как обычно, в такой ситуации на повестке дня встал вопрос соблюдения золотой середины и оптимального баланса для того, чтобы потери оказались наименьшими. С федерального уровня на уровень регионов были спущены задачи минимизировать последствия от коронавируса и для бизнеса, и для здоровья граждан.

По объективным причинам полностью избежать проблем ни в той, ни в другой сферах жизни не удалось. В Алтайском крае, как и в других субъектах РФ, этот печальный дуализм проявился в полной мере.

Сегодня в регионе зафиксировано уже почти 20 тысяч случаев заболевания, сотни летальных исходов, а предприниматели считают убытки от наложенных в крае ограничений на работу тех или иных компаний и организаций.

Магазин в Барнауле закрылся после введения ограничений. Анна Зайкова.

При этом представители бизнес-сообщества сетуют на нехватку объемов государственной поддержки и просят расширить спектр мер помощи предпринимателям, а не ограничиваться введением беспроцентных кредитов на выплату зарплат сотрудникам, отсрочкой платежей по аренде и налогам.

В условиях коронавируса пострадал и ритейл. Понятно, что у крупных торговых сетей, которые в Алтайском крае не останавливали свою деятельность, имелся запас прочности. Хуже дела обстоят у малых торговых предприятий, не имевших «жирка», который есть у более крупных коллег.

Некоторые организации торговли в самом начале периода вынужденных выходных были закрыты и сразу же понесли потери.

Точных цифр относительно того, сколь сильный урон нанесен частному бизнесу в регионе, пока нет. И вряд ли они будут озвучены, поскольку даже после снятия ограничений из-за COVID-19 многие предприниматели до сих пор не могут оправиться от убытков, а значит о полном восстановлении работы всех компаний на рынке речи пока не идет.

Свои потери считает и региональный бюджет. Еще во второй половине апреля губернатор Алтайского края Виктор Томенко прямо заявлял, что в связи со сложной экономической ситуацией из-за коронавируса регион недополучит минимум 18 млрд рублей.

Говорить о том, как эпидемиологическая и экономическая ситуация на Алтае развернется в ближайшее время, трудно. Эта неопределенность держит и предпринимателей, и обычных граждан в напряжении.

Юрий Ряполов. Анна Зайкова

«Мы видим, что сегодня рано говорить о том, что в целом по краю ситуация стабилизировалась. Последствия не самого благоразумного поведения наших сограждан в условиях пандемии мы уже ощутили», — отмечает депутат барнаульской городской думы, председатель городского Координационного совета предпринимателей Юрий Ряполов.

Понятно, что в условиях ухудшения эпидемиологической обстановки региональные власти могут пойти на продление, а быть может, и ужесточение ограничительных мер, что в перспективе способно еще жестче отразиться на самочувствии предпринимателей.

При этом чисто экономические факторы могут серьезно сказаться и на социальной обстановке в регионе. Например, в части оживления нелегального рынка.

«Любые изменения в устоявшейся системе способны обернуться серьезными последствиями. Поэтому какие-либо ограничения нужно вводить очень осторожно», — считает Юрий Ряполов.

Традиционные сферы, где в кризисные времена наиболее активно включаются нелегальные рычаги, хорошо известны — например, это рынок реализации алкогольной и табачной продукции.

В условиях снижающейся покупательской способности населения и ограничений извне, эту нишу всегда занимали «черные торговцы», которые из-под полы предлагали потребителю более дешевую контрафактную продукцию.

Представители старшего поколения хорошо помнят антиалкогольную кампанию Михаила Горбачева, которая имела в позднем СССР прямо противоположный заявленным целям результат.

Очевидно, что подобного рода риски существуют и сегодня. Особенно в Алтайском крае, где и в относительно стабильные времена существует актуальная проблема подпольной реализации несертифицированного и контрафактного алкоголя и табака из соседнего Казахстана, где в сравнении с Россией до последнего времени имелась кратная разница в размере акциза на табачную продукцию.

«Для Алтайского края контрафактные сигареты из Казахстана — это серьезнейшая проблема», — отмечает председатель правления «Алтайского союза предпринимателей» Юрий Фриц.

Прокомментировал собеседник и введение в 2020 году цифровой маркировки на сигаретах. Этот шаг, по словам спикера, демонстрирует желание государства навести порядок на табачном рынке, но данная мера является спорной.

Юрий Фриц. Анна Зайкова , altapress.ru

«Очевидно, что для бизнеса это дополнительные расходы, связанные с приобретением оборудования и администрированием процесса. Было бы целесообразно, если бы эти мероприятия сопровождались снижением акцизов на табачную продукцию, чтобы цена не вырастала ни для конечного потребителя, ни для предпринимателя», — говорит Юрий Фриц.

Существующие реалии и проблемы, обусловленные пандемией, могут стать фактором, который способен еще больше оживить деятельность игроков «черного рынка».

«Опасения, что проблемы в экономике способны ударить по здоровью людей, вполне объяснимы. Причем, я думаю, что эта проблема будет иметь отложенный эффект», — считает депутат Алтайского краевого законодательного собрания, зампред комитета по бюджету и налогам Александр Молотов.

«Объективно, потребление контрафактного алкоголя и табака возрастает в кризисные времена. И думаю, что в данном случае такой риск существует и в Алтайском крае. Из-за снижения покупательской способности люди могут пойти на приобретение дешевых и нелегальных аналогов», — добавляет собеседник.

Ранее сообщалось, что в плане оценки нелегального рынка сигарет Алтайский край на карте России отмечен, как неблагополучный регион.

В Барнауле только с 2018 по 2019 годы нелегальный рынок вырос на 176%. В Рубцовске и вовсе зафиксирована аховая ситуация — каждая вторая пачка сигарет продается нелегально, а со своими 58% нелегального сигаретного рынка город «борется» за звание «чемпиона нелегального рынка» в стране. БОльшая доля (59,4%) была зафиксирована только во Владикавказе.

Кризисные же явления в экономике заставляют думать о том, что ситуация может изменится. Причем, далеко не в лучшую сторону.

Справка

По данным на начало 2020 года доля теневого сектора на российском табачном рынке оценивалась в 15,6%. Потери федеральной казны от нелегального оборота табачной продукции в 2019 году превысили 100 млрд рублей из-за недополученных акцизов и НДС.

Потери добросовестных предпринимателей из-за сложившейся ситуации также велики. Год от года они недополучают порядка 10 млрд рублей.