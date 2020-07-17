«Коронавирусные выплаты» семьям с детьми предложили продлить до сентября

Это обеспечит и эффективную работу бизнеса — пособия повысили покупательский спрос.
Так считает бизнес-омбудсмен Борис Титов, заметивший, что «вертолетные» 10 тыс. рублей семьям с детьми — это «было очень правильно».
«И мы увидели, как на следующий день после объявления второй волны начался спрос, люди начали покупать. Торговые сети фиксировали это. Но этого недостаточно, как нам кажется. Надо еще где-то в сентябре или в августе-сентябре сделать еще одну такую же волну, если, конечно, нефть не поднимется или коронавирус не отступит», — цитирует Титова РИА Новости.
Поддержка населения положительно сказалась на бизнесе, а меры поддержки в первую очередь должны быть направлены на население, считает уполномоченный по правам предпринимателей, пишет News.ru.
Спрос на продукцию должно обеспечить население, и для бизнеса порой это гораздо важнее, чем все кредиты.
Ранее жительница Новосибирска создала на портале change.org петицию с просьбой о продлении пособия в 10 тыс. рублей в августе. Обращение подписали около 100 тыс. человек.
Петиция адресована президенту и правительству России.
Автор обращения отметила, что июньские и июльские выплаты существенно помогли семьям с детьми: «многие смогли погасить долги, купить детям одежду на лето, порадовать ребятишек другими подарками».