«Коронавирусные выплаты» семьям с детьми предложили продлить до сентября

Это обеспечит и эффективную работу бизнеса — пособия повысили покупательский спрос.

Так считает бизнес-омбудсмен Борис Титов, заметивший, что «вертолетные» 10 тыс. рублей семьям с детьми — это «было очень правильно».

«И мы увидели, как на следующий день после объявления второй волны начался спрос, люди начали покупать. Торговые сети фиксировали это. Но этого недостаточно, как нам кажется. Надо еще где-то в сентябре или в августе-сентябре сделать еще одну такую же волну, если, конечно, нефть не поднимется или коронавирус не отступит», — цитирует Титова РИА Новости.