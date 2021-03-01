Корпоративный кредитный портфель банка «Открытие» по итогам 2020 года превысил 1 трлн рублей

По итогам 2020 года корпоративный кредитный портфель банка « Открытие » вырос на 13% и впервые превысил 1 трлн рублей. Объем выдач кредитных средств составил более 1,2 трлн рублей, что на 27% выше результата 2019 года. Средства на счетах корпоративных клиентов на 1 января 2021 года достигли 0,6 трлн рублей, показав рост на 22%. Количество компаний-клиентов крупного корпоративного сегмента в банке «Открытие» превысило 10 тысяч.

В 2020 году банк развивал экспертизу в новых для себя продуктах (стал организатором и участником ряда сделок синдицированного кредитования, в т.ч. «Еврохим Северо-Запад-2» и бридж-финансирование Амурского газохимического комбината) и был сфокусирован на предоставлении комплексных решений для отдельных отраслей (в частности, разработано предложение для недропользователей, в рамках которого открыта кредитная линия и осуществлено товарное хеджирование для золотодобывающей группы «Мангазея»).

Команда КИБ банка «Открытие» в 2020 году в условиях пандемии COVID-19 предлагала клиентам продукты, позволяющие сгладить волатильность рынка и минимизировать клиентские риски. За 2020 объем процентного хеджирования вырос на 56%, валютного хеджирования — на 21%, хеджирование цен на биржевые товары (уголь, золото) превысило 600 млн долларов США. Доля банка на российском рынке физического золота увеличилась с 19% до 23%.

В 2020 году банк «Открытие» активно участвовал в проектах «зеленой» экономики: стал крупнейшим финансовым партнером Фонда развития ветроэнергетики в рамках строительства ветропарков в Астраханской и Волгоградской областях, профинансировал создание в Московской области комплекса по переработке отходов мощностью более 1,2 млн. тонн группы компаний «Эколайн».

Банк «Открытие» подтвердил статус одного из ведущих игроков на инвестиционном рынке и по итогам 2020 года занял 8-е место в рэнкинге организаторов и андеррайтеров рублевых облигационных займов информационного агентства Cbonds. Размещено более 50 выпусков облигаций 29 эмитентов на сумму 260 млрд рублей. Наиболее заметными стали размещения бумаг СУЭК, МТС, ЭР-Телеком, Росморпорт, ГК «Черкизово».

С учетом растущей роли государственно-частного партнерства в решении социально-экономических задач регионов банк «Открытие» выступил одним из организаторов и ключевым инвестором первого в России выпуска социальных облигаций для реализации проекта создания образовательных и культурных объектов в Якутии. Кроме того, подписаны прямое соглашение и кредитный договор на строительство Центра ядерной медицины в Бурятии.

В 2020 году банк продолжил активно участвовать в государственных программах в целях поддержки системообразующих организаций стратегически важных отраслей экономики, в том числе агропромышленного и строительного секторов. Реализовано более 100 проектов на сумму 85 млрд рублей с использованием программ Минпромторга РФ, Минэкономразвития РФ, Минсельхоза РФ, Минстроя РФ, ВЭБ. РФ, РЭЦ, ДОМ. РФ и других ведомств.

Одним из стратегических направлений бизнеса банка «Открытие» в 2020 году оставалось жилищное строительство. Банк входит в топ-4 кредитных организаций по работе с отраслью, финансируя застройщиков в 33 регионах страны, предоставляя комплексные решения и привлекательные финансовые условия покупателям квартир. Ключевыми городами этого направления бизнеса являются Москва, Санкт-Петербург, Казань, Красноярск, Краснодар, где в прошлом году банк профинансировал строительство более 1,3 млн. квадратных метров нового жилья, открыв более 11 тысяч счетов эскроу. На протяжении года банк успешно поддерживал сотрудничество со своими стратегическими партнерами — ПАО «Инград», СК «Арбан», «ИНТЕКО», ПАО «Группа ЛСР», а также закрыл первые сделки с новыми партнерами — ключевыми игроками рынка недвижимости. Это компании MR Group, HUTTON, ЦДС, группа компаний «Град», региональные КОМОССТРОЙ, АО ХК «СДС», «ЛенСтройГрад», «Унистрой» и другие.

В транзакционном бизнесе банк совершенствовал продуктовую линейку и развивал дистанционные каналы взаимодействия с корпоративными клиентами. С апреля 2020 года основные платежные сервисы предоставляются через новую систему ДБО «Открытие-Бизнес Онлайн», операционный день продлен до 23:30, все внутренние платежи осуществляются в режиме 24/5. Для клиентов, проводящих значительные объемы платежных операций, запущена технология прямой интеграции и обмена данными Host-to-Host.

Виктор Николаев,

член правления , руководитель корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие»:

— Мы довольны результатами 2020 года. Мы не только приросли по основным показателям бизнеса и увеличили долю активных клиентов до 71%, но и удержали высокое качество корпоративного кредитного портфеля в условиях локдауна и резко изменившихся макроэкономических условий. В 2021 году продолжим фокусироваться на наших целевых отраслях, предоставляя клиентам первоклассный сервис, позволяющий комплексно и комфортно управлять финансовыми потоками и расчетным бизнесом, минимизировать волатильность рынка, одновременно решая вопросы, связанные с личным благосостоянием.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA-") и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.