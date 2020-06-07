Корпорация «Газпром» закупит трубы на астрономическую сумму

Компания закупит трубы весом 1,3 млн тонн почти на 100 млрд рублей. О крупнейшем заказе одним лотом сообщается на сайте госзакупок, передает ТАСС.
Итоги тендера должны подвести 16 июня 2020 года. Максимальная цена — 98,402 млрд рублей. «Газпром» обязуется в течение трех месяцев внести 30% авансового платежа.
Компания уже делала крупный заказ труб большого диаметра в феврале 2018 года. Но тогда максимальная цена закупки составила 9 млрд рублей.
Трубы должны поставить на базы компании в Ухте, Бугуруслане, Рыздвяном и Романово в 2020— 2022 годах.