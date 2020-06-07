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Экономика

Корпорация «Газпром» закупит трубы на астрономическую сумму

Компания «Газпром Инвест» объявила тендер на поставку солидной партии труб большого диаметра (ТБД).

"Газпром" - один из мировых газовых лидеров.
"Газпром" - один из мировых газовых лидеров.
Страничка "Газпрома" в Facebook.

Компания закупит трубы весом 1,3 млн тонн почти на 100 млрд рублей. О крупнейшем заказе одним лотом сообщается на сайте госзакупок, передает ТАСС.

Итоги тендера должны подвести 16 июня 2020 года. Максимальная цена — 98,402 млрд рублей. «Газпром» обязуется в течение трех месяцев внести 30% авансового платежа.

Компания уже делала крупный заказ труб большого диаметра в феврале 2018 года. Но тогда максимальная цена закупки составила 9 млрд рублей.

Трубы должны поставить на базы компании в Ухте, Бугуруслане, Рыздвяном и Романово в 2020— 2022 годах.

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