Космическое подразделение авиакомпании S7 отказывается использовать украинские ракеты «Зенит»

Приостановить и разорвать контракт с украинским предприятием «Южмаш» на производство 12 ракет-носителей «Зенит» намерена российская частная космическая компания S7 Space. Об этом со ссылкой на свои источники в «Роскосмосе» и S7 Space пишет РИА Новости.

При этом официальные представители «Южмаша» отказались комментировать это сообщение, а в «Роскосмосе» заявили, что не знают ничего о возможном разрыве контракта. Пресс-служба S7 также сообщила, что пока «контракт действует».

Что за контракт S7 с «Южмашем»

В апреле 2017 года компания S7 Sea Launch Limited (входит в группу S7, которая владеет плавучим космодромом «Морской старт») и «Южмаш» заключили контракт на 12 ракет «Зенит».

Их планировалось использовать в программах «Морской старт» и «Наземный старт» (пуски с Байконура). Первые две ракеты должны были быть готовы в 2018—2019 годах.

Первый старт с «Морского старта» должен был состояться в декабре этого года. В апреле, июле, и декабре 2020-го — еще три старта, а в 2022-м — четыре (март, июнь, сентябрь, декабрь).