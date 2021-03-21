Котлета с пюрешкой. Суточный рацион барнаульцев резко подскочил в цене

Мониторинг цен в регионах России, который провели в рамках некоммерческого проекта «Котлета с пюрешкой», показал, что в Барнауле суточный рацион резко подорожал в сравнении с другими субъектами Федерации, сообщает « Российская газета ».

Издание уточняет, что члены сети региональных исследовательских компаний «Полстеры.рф» обошли магазины федеральных и местных торговых сетей в 38 российских регионах. Участники исследования выбирали самые дешевые товары в минимальной фасовке (не пересчитывая на килограмм).

Состав корзины «Котлета с пюрешкой» представляет из себя ингредиенты для условного рациона на сутки. Завтрак — это овсянка на молоке с яблоком, бутерброд с маслом и сыром, кофе с молоком и пол-апельсина. Обед состоит из салата из свежих овощей, борща, котлеты из свиного фарша с картофельным пюре, чая и хлеба. Ужин — это салат оливье, макароны с поджаркой из курицы, чай и хлеб.

В итоге самая дорогая «Картошка с пюрешкой» в России оказалась в Якутске со стоимостью 504 рубля. Самая дешевая — в Ульяновске с ценой в 280 рублей.

По сравнению с предновогодним уровнем цен стоимость «Котлеты с пюрешкой» в России выросла в среднем на 6,4%. При этом Барнаул отличился в этом отношении больше всего — здесь условный суточный рацион подорожал на 22%.