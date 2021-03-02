Томенко рассказал министру Котякову, как вытащит Алтай из бедности

2 марта губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с министром труда и соцзащиты РФ Антоном Котяковым. Они обсудили финансовую поддержу, которую оказывает краю федеральный центр по индивидуальной программе развития. Министр также поинтересовался перспективами региональной экономики и погодой.

Губернатор рассказал о реализации программы индивидуального развития. Такие программы создали для «отстающих» регионов. Объем финансирования из федерального бюджета на 2020−2024 годы в рамках этой помощи составил 5 млрд рублей.

К 2024 году в крае планируют реализовать около 90 инвестпроектов, создать 2500 новых рабочих мест, улучшить жилищные условия более 3 тыс. семей, создать 550 дополнительны мест в школах, обещал Томенко.

Глава региона подчеркнул, что край уже получил дополнительный финансовый эффект от программы: 1 млрд рублей на льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям на 2020 год и на плановый 2022 год, а также 1,3 млрд рублей на 2021 год на содержание и капитальный ремонт дороги «Барнаул — граница с Республикой Казахстан», которая теперь находится в федеральной собственности.

Виктор Томенко и Антон Котяков. пресс-служба правительства Алтайского края

Антон Котяков поинтересовался перспективами экономического развития региона. Виктор Томенко назвал в числе драйверов промышленность, машиностроение, в том числе сельскохозяйственное.

«Это наше будущее, наши перспективы. Но будет неправильным, если мы не продолжим использовать наши настоящие преимущества. Это сельское хозяйство, переработка, туризм. В этих отраслях по ряду направлений мы уже первые в стране», — считает губернатор.

Кроме этого Котяков обратил внимание на мощный снегопад, прошедший накануне. Томенко подтвердил, что выпала почти месячная норма снега, но, по его мнению, в этом году справляться «немного легче».

«В прошлом сезоне у нас это случилось в ноябре, и мы всю зиму преодолевали последствия. В этом году мы лучше подготовились», — сказал глава региона.

Он добавил, что снегоуборочную технику на 300 млн купили также по индивидуальной программе экономического развития.

2 марта в Алтайском крае встречают делегацию федеральных чиновников. Среди них премьер-министр Михаил Мишустин, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, министр просвещения Сергей Кравцов, министр промышленности Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов.