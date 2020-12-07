Ковидные часы. В Алтайском крае кардинально поменяли систему выплат медицинским работникам

Выплаты сотрудникам медучреждений Алтайского края, которые работают с больными COVID-19, теперь не будут зависеть от средней заработной платы по региону и вообще перестанут быть частью зарплаты. Их станут начислять в зависимости от восьмичасовых смен, а выплачивать будет не минздрав, а Фонд социального страхования.

По старым документам

С марта по октябрь 2020 года включительно медработникам выплачивали прибавку на основании двух документов: постановлений правительства № 415 от 2.04.2020 и № 484 от 12.04.2020, рассказал заместитель министра здравоохранения Алтайского края Константин Гордеев.

По первому документу выплаты зависели от количества отработанного времени и от экономической ситуации в регионе: они высчитывались в процентах от среднедушевого дохода. Врачи получали 80%, средние медработники — 50%, младшие — 20%. Сюда включались и сотрудники амбулаторно-поликлинического звена.

484-е постановление предусматривало фиксированные выплаты: 80 тыс. рублей для врачей, 50 тыс. для среднего персонала, 25 тыс. — для младшего персонала и водителей скорой помощи. Сюда включались только сотрудники стационарных подразделений.

Объем средств нарастал. За март выплаты получили 3023 человека, в сентябре — 13 976, по итогам октября это количество увеличилось до 22 579.

Эти выплаты были частью заработной платы и, стало быть, существенно повлияли на сумму отпускных. Учитывая эту дополнительную нагрузку, правительство выделило дополнительные средства в размере 36 млн рублей.

Хирург. Врач. unsplash.com

Всего с марта по октябрь на выплаты направили 2 млрд 79,4 млн рублей.

Кроме того, постановление губернатора Алтайского края № 256 от 5.06.2020 предусмотрело дополнительные выплаты, равные тем, что указаны в 484-м постановлении, для работников, не попавших в федеральные документы. Прежде всего это сотрудники ПЦР-лабораторий и патологоанатомической службы. На эти выплаты направлено 80,7 млн рублей. Их получили около 200 человек.

Цифра 30 ковидных госпиталей действует в Алтайском крае, по данным на 1 декабря 2020 года.

Это не зарплата

Теперь все постановления, включая и губернаторское, утратили силу, и все ковидные выплаты регламентирует постановление № 1762, вступившее в силу 1 ноября. Оно будет действовать до 31 декабря 2021 года.

Ранее все выплаты были частью заработной платы и шли из федерального бюджета через Министерство здравоохранения РФ, далее в бюджеты субъектов Федерации, через региональный минздрав в медуреждения и далее работникам.

Теперь такое «поощрение» называется «специальной социальной выплатой» (ССВ) и будет проходить через региональный Фонд социального страхования.

ССВ не облагается налогом на доходы физических лиц, выплачивается с учетом районного коэффициента и не учитывается при подсчете средней зарплаты. По времени оно также не будет привязано к зарплатным срокам.

Цифра 900 письменных обращений по поводу стимулирующих выплат поступило в минздрав региона за период пандемии.

Врачи Алтайского края. Коронавирус. Пандемия. instagram.com/dcak22

Сколько и кому выплатят

Сумма доплат рассчитывалась исходя из нормативной смены. Под ней понимается 1/5 продолжительности рабочего времени в неделю. Поскольку рабочее время не может превышать 40 часов в неделю, оплачиваемая смена составляет 8 часов.

«Стоимость» смены также зависит от квалификации персонала (старший, средний или младший) и условий труда (места работы).

Скорая помощь

— врачи: 2430,

— средний медперсонал: 1215,

— младший медперсонал: 950,

— фельдшеры (медицинские сестры) по приему вызовов, передаче их выездным бригадам: 600.

COVID-стационар

— врачи: 3880,

— средний медперсонал: 2430,

— младший медперсонал: 1215.

Амбулаторная служба ( поликлиники и ФАПы)

— врачи (в том числе узкие специалисты): 2430,

— средний медперсонал: 1215,

— младший медперсонал: 600.

Патологоанатомическая служба

— врачи: 3880,

— средний персонал: 2430,

— младший персонал: 1215.

Врачи Алтайского края. Коронавирус. Пандемия. zdravalt.ru

Кроме того, 1215 рублей за смену положено людям, оказывающим транспортные услуги: водителям машин скорой помощи и членам летных экипажей санитарной авиации при медицинской эвакуации и перевозке пациентов с COVID-19.

В постановление также включены работники, не оказывающие непосредственную помощь по диагностике и лечению, но контактирующие с пациентами с подтвержденным COVID-19 при выполнении должностных обязанностей. Врачи этой категории будут получать 2430 рублей, средний персонал — 1215, младший — 600 рублей.

Как рассчитывают смены

Фактическое число смен за месяц посчитают, разделив суммарно отработанное время по табелю на количество часов в смене. Число смен при этом округлят до десятой части числа.

При начислениях должны учесть всю смену, независимо от того, сколько часов из нее медработник непосредственно контактировал с коронавирусным больным.

Врач. Медицина. CC0

Что делать совместителям

484-е постановление ограничивало условия труда: человек мог получить выплату только по одному трудовому договору у одного работодателя, независимо от того, где еще с ковидными больными работает сотрудник.

Новый закон снимает ограничение. Рассчитывать ССВ будут раздельно по основной работе и работе по внутреннему или внешнему совместительству.

При этом нормативные смены, на основании которых идет расчет, могут отличаться в зависимости от занимаемых должностей, то есть вторая или третья выплата может быть больше или меньше.

В общем, теперь выплаты зависят только от объема фактической работы сотрудника. «Наш анализ показал, что в условиях стационара врачи при работе на 1,3 ставки (а основная масса так и работает) получат чуть больше. Раньше выплата была в районе 127 тыс. рублей, теперь она увеличится на 600 рублей. И дальше пойдет в плюс — на 15, 30, 50 тыс. рублей в зависимости от совмещения ставок и должностей», — говорит Константин Гордеев.

Для тех, у кого, по прогнозам, стимулирующие выплаты снизятся, по словам Гордеева, предусмотрены средства федерального бюджета в размере 136 млн рублей. Они уже поступили в край и будут выплачены в декабре.

Врач. unsplash.com

Как будут производить выплаты

Выплачивать деньги будут ежемесячно, рассказала управляющая региональным отделением ФСС Татьяна Петрова. Федеральное казначейство будет перечислять средства напрямую ФСС, минуя региональные бюджеты и минздрав. Оттуда же деньги пойдут напрямую сотруднику на банковскую карту, минуя бухгалтерию медорганизации.

Логистика такова: министерство здравоохранения ежемесячно передает в ФСС список организаций, где сотрудникам положены выплаты, то есть связанных с оказанием помощи коронавирусным больным.

Таковых в крае на сегодняшний день 223. Сюда входят и частные клиники, и учреждения федерального подчинения, работающие с ковидными пациентами.

Каждая медорганизация в течение 10 рабочих дней подает в ФСС электронный реестр работников с указанием количества отработанного времени за месяц и другими данными, необходимыми для перечисления средств. У ФСС есть семь рабочих дней на проверку реестра и выплату положенных денег.

В декабре произведут выплату за ноябрь. И тогда же дадут деньги за декабрь — это специально оговорено в постановлении. То есть медики получат две выплаты.

Татьяна Петрова говорит, что все медорганизации в крае уже прошли тестирование этой схемы работы с ФСС, и даже получен первый реестр сотрудников.

Расчет специальной страховой выплаты можно будет посмотреть в личном кабинете на сайте госуслуг или на сайте ФСС.

Зарплата врача. medrussia.org.

Социальная справедливость

Эксперты считают, что новый порядок выплат снимет многие вопросы и нарекания, которые оставили после себя предыдущие законы. Однако некоторые нюансы все же есть.

«Я думаю, это важный элемент социальной справедливости, — говорит Константин Гордеев. — Выплаты не зависят от региона и доходов населения. Есть единые подходы по всей стране».

Кроме того, по словам заместителя министра, расширен список категорий получателей выплат. Теперь туда входят, например, сотрудники инфекционных отделений, где пациенты находятся до постановки диагноза.

При этом такая справедливость будет не на руку тем, кто, например, по каким-то причинам уходит на больничный или в отпуск. Если ранее выплаты были фиксированным, то теперь оплачиваться будет лишь время, фактически проведенное на работе. Кроме того, по словам экспертов, некоторые медработники все же останутся обиженными.

Врачи. Вирус unsplash.com

Не менять карту

«Сразу говорю: декабрь у нас будет „пожарный“», — констатировала председатель краевого профсоюза работников здравоохранения Ирина Смирнова.

За время коронавирусной пандемии профсоюз получил более 700 обращений. Среди них собственно жалоб не более 100. Остальные касались безопасности труда, получения информации о том, как рассчитать выплаты, а также время работы и отдыха.

«Те же 80 тыс. рублей раньше получали и те, кто весь месяц работал едва ли не на 2,5 ставки, и те, кто заходил в красную зону всего на неделю, — говорит Ирина Смирнова. — В этом смысле новый порядок выплат действительно справедлив».

Однако, по словам председателя профсоюза, самому работнику нужно быть бдительным в отношении расчета времени работы и, например, замены карты, на которую идет выплата. Смирнова призвала при желании поменять зарплатную карту, а «Мир» оставить для социальных выплат.

Также председатель профсоюза рассказала, что уже много звонков поступает с вопросом, почему пришла зарплата, а стимулирующие нет. Она подчеркнула, что теперь эти выплаты будут поступать на карту не в день зарплаты, а в зависимости от того, когда администрация конкретного учреждения подала в ФСС реестр сотрудников.

Коронавирус. Врач. СС0

Если нет контакта

«Остается вопрос, как начислять выплаты тем, кто был упомянут в постановлении губернатора — сотрудникам лабораторий, — подчеркнул глава регионального исполкома ОНФ Сергей Войтюк. — Хочется надеяться, что будут внесены какие-то корректировки. Это штучные специалисты, их нельзя выводить за рамки выплат».

По его словам, будет также много вопросов и по немедицинскому персоналу учреждений здравоохранения. В категорию «пограничных» можно отнести и рентгенологов, которые фактически контактируют не с больными, а с «фотографиями», то есть могут работать дистанционно.

«Как оплачивать работу водителя скорой помощи, который приехал, а пациент остался дома, то есть контакта и транспортировки не произошло? — говорит Войтюк. — Регион теперь бессилен в отношении этих вопросов, и мы вместе с профсоюзами будем адресовать их на федеральный уровень».