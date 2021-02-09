Ковидный год принес Алтайскому краю более 45 млрд рублей федеральных денег

Из-за разразившейся пандемии в 2020-м экономика Алтайского края пополнилась более чем 45 млрд рублей из федерального бюджета. Деньги пошли как бюджетную систему, так и разным категориям граждан. Об этом в ходе пресс-конференции 9 февраля рассказал министр финансов региона Данил Ситников, сообщает издание «Политсиб.ру».

В связи с нестабильной ситуацией прошлого года правительство страны приняло ряд мер по господдержке экономики, бизнеса и населения. Благодаря им бюджет Алтайского края дополнительно получил 21,7 млрд рублей.

Министр отметил, что сумма федеральной помощи была серьезной. Она пошла на выплаты работникам здравоохранения, социальной защиты из красной зоны, безработным, а также на компенсацию выпадающих доходов региона и ряд других решений.

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Далее Ситников рассказал, что около 25 млрд рублей государство направило жителям края, в том числе семьям с детьми. Через экономику региона финансирование прошло двумя путями:

15 млрд рублей перечислили в Пенсионный фонд для прямых выплат населению 10 млрд рублей были получены в виде мер банковского и налогового стимулирования населения

Чиновник подчеркнул, что это помогло увеличить покупательскую способность жителей и поднять доход семей с детьми.

«Все эти меры позволили стабилизировать ситуацию. И мы выполнили доходы консолидированного бюджета с ростом 105% и краевого бюджета с ростом 104% к аналогичному периоду прошлого года», — отметил министр Ситников.

Врачи. Коронавирус. кадр из видео.

В январе 2021 года правительство РФ приняло решение продолжить финансовую помощь Алтайскому краю. Так, для стабилизации цен на зерно алтайские производители муки получили субсидию в размере 357 млн рублей, а производители хлеба — 27,3 млн рублей.

В перспективе в регион планируют направить еще 14 млн рублей на лекарства для борьбы с коронавирусом и 40 млн рублей — на два физкультурно-оздоровительных комплекса.