18 октября -2°C
﻿
Экономика

Ковидный след. Ретейлеры рассказали, как изменилась психология потребителей Барнаула на фоне пандемии

Первая волна ковидных ограничений изменила мир, местами — до неузноваемости. Так, колоссальную популярность получила онлайн-торговля. Вынужденная мера переросла в массовое явление, которое крепнет и расширяется на глазах. Многие люди оценили удобную услугу и уже не готовы от нее отказываться. В какую еще сторону «качнуло» сознание покупателей, рассказали участники экспертной сессии, посвященной тенденциям развития современного ретейла в Алтайском крае. Мероприятие прошло в ИД «Алтапресс».

В ходе экспертной сессии представители ретейлинга обсудили суровой настоящее и перспективы развития торговой отрасли в Алтайском крае.
В ходе экспертной сессии представители ретейлинга обсудили суровой настоящее и перспективы развития торговой отрасли в Алтайском крае.
Анна Зайкова.

Молодежь рулит

В связи с популярностью онлайн-заказов среди населения сфера «цифрового ретейлинга» стала привлекать крупных игроков. Каждый из них борется за внимание потребителей своими методами. Сейчас в данном направлении началась настоящая борьба сервисов и экосистем.

В ходе экспертной сессии представители ретейлинга обсудили суровой настоящее и перспективы развития торговой отрасли в Алтайском крае.
В ходе экспертной сессии представители ретейлинга обсудили суровой настоящее и перспективы развития торговой отрасли в Алтайском крае.
Анна Зайкова.

Директор по развитию «Сбермаркета» Павел Глухов в онлайн-формате подключился к заседанию экспертной сессии. Он рассказал, что в сложившейся ситуации сервис Сбера увеличил скорость доставки. Теперь клиентам не приходится ждать заказ два часа. Его привозят за час из гипермаркета и за 20 минут из магазина поменьше.

Кроме того, спикер поделился с участниками экспертной сессией наблюдением — потребители услуг «Сбермаркета» «молодеют». Если раньше онлайн-заказы делали преимущественно люди возрастом от 25 лет и выше, то теперь тенденция все больше смещается к планке 18−24 года.

В моде — здоровое питание

Леся Колтакова.
Леся Колтакова.
Анна Зайкова.

Тенденции на рынке торговли 2021 года напрямую связаны с событиями 2020-го, уверена руководитель отдела продвижения торговой сети «Мария-Ра» Леся Колтакова. Основной тренд — падение покупательского спроса населения. Больше половины людей начали внимательно смотреть, на что они тратят и стараются экономить деньги.

К тому же, начиная с прошлого года, люди начали все больше готовить дома. Это хорошо видно по структуре спроса — заметила спикер. Сейчас население все чаще отдает предпочтение продуктам, отвечающим данному тренду — муке, яйцам, крупам и т. д.

В ходе экспертной сессии представители ретейлинга обсудили суровой настоящее и перспективы развития торговой отрасли в Алтайском крае.
В ходе экспертной сессии представители ретейлинга обсудили суровой настоящее и перспективы развития торговой отрасли в Алтайском крае.
Анна Зайкова.

Кроме того, по ее словам, сидячий образ жизни многих заставил задуматься о здоровом питании.

«По данным рейтинга Нильсена, около 90% населения России считают, что ЗОЖ — это важно, но только 60% (по данным исследования — прим. Ред.) соблюдают дополнительные нормы здорового образа жизни. И количество этих людей только увеличивается», — рассказала Колтакова.

Спикер отметила, что покупатели относят к ЗОЖу не только продукты без глютена, сахара и дополнительных добавок, но еще и сметану, молочные продукты, бутилированную воду. Иными словами, то, что не приносит большого вреда.

В ходе экспертной сессии представители ретейлинга обсудили суровой настоящее и перспективы развития торговой отрасли в Алтайском крае.
В ходе экспертной сессии представители ретейлинга обсудили суровой настоящее и перспективы развития торговой отрасли в Алтайском крае.
Анна Зайкова.

Руководитель отдела по работе с поставщиками торговой сети «Мария-Ра» Денис Дьяков добавил: в четвертом квартале ожидается большой разгон инфляции. По его словам, намечается максимальный за последние два года рост цен не основные товарные группы — более чем на 20%. В январе-феврале 2022-го может возникнуть провал спроса.

По его словам, «Мария-Ра» готова к переменам и планирует удержать стоимость этих видов товаров на прежнем уровне.

Что касается ситуации в целом, то люди, столкнувшись с ростом цен, наверняка обратят пристальное внимание на дискаунтеры. В следующем году ожидается настоящий бум. Многие крупные сети, воодушевленные примером «Светофора» (данный дискаунтер получил в 2021-м второе дыхание), будут активно осваивать данный формат.

Смена формата торговых центров

Маргарита Сафронова.
Маргарита Сафронова.
Анна Зайкова.

Руководитель направления торгово-развлекательных центров компании «Первый» Маргарита Сафронова рассказала: несмотря на все сложности ковидного года, предприятию удалось сохранить практически весь пул арендаторов не только во флагмане — ТРЦ Galaxy, — но и в остальных ТЦ краевой столицы и других регионах.

С начала 2021 года компания «Первый» вернулась на допандемийный уровень по трафику проходимости. К сентябрю текущего года, посещаемость увеличилась на 30% по сравнению с 2019-м. Параллельно растут доходы арендаторов в сферах fashion и общепит.

В ходе экспертной сессии представители ретейлинга обсудили суровой настоящее и перспективы развития торговой отрасли в Алтайском крае.
В ходе экспертной сессии представители ретейлинга обсудили суровой настоящее и перспективы развития торговой отрасли в Алтайском крае.
Анна Зайкова.

«Сейчас торговые центры видоизменяются. Люди все чаще приходят, чтобы провести здесь свой досуг», — рассказала спикер.

Сафронова добавила: еще одна тенденция этого года — интерес к ТЦ Барнаула крупных брендов, таких как Low Price.

Спорт, влетающий в копеечку

Директор сети «Спортивный мир» Сергей Романов показал ситуацию со стороны ретейлеров, не связанных с товарами первой необходимости. Он отметил, люди до сих пор стараются активно заниматься спортом, но денег на это у населения становится все меньше.

Сергей Романов.
Сергей Романов.
Анна Зайкова.

А у тех же, кто покупает спортивные товары возросли требования к продавцам. Спикер пояснил: современные потребители ждут от персонала профессиональную консультацию при покупке того или иного оборудования.

Далее он рассказал, что из-за роста инфляции постоянно увеличиваются цены на спортивные товары, поэтому иногда покупатели вынуждены выбирать что-то подешевле, либо вообще отказываться от покупки. Так, в этом году при том же обороте, количество проданных товаров уменьшилось. И данную тенденцию сложно назвать позитивной.

Расслабляться рано

Александр Евстигнеев.
Александр Евстигнеев.
Анна Зайкова.

В финальной части встречи участникам еще раз напомнили о последствиях пандемии. В прошлом году Алтайскому краю удалось избежать полного локдауна, но бизнес получил сильнейший удар «под дых». Не все смогли после такого встать на ноги. Поэтому в ситуации, пока коронавирус не ослабевает хватку, пренебрегать мерами безопасности — значит поставить под удар всю торговую отрасль.

Об этом напомнил руководитель краевого управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев.

В ходе экспертной сессии представители ретейлинга обсудили суровой настоящее и перспективы развития торговой отрасли в Алтайском крае.
В ходе экспертной сессии представители ретейлинга обсудили суровой настоящее и перспективы развития торговой отрасли в Алтайском крае.
Анна Зайкова.

«Коллеги, давайте, не будем лукавить. Основной тренд текущего года — абсолютное расслабление в части соблюдения мер, которые никто еще не отменял, как жителей края, так и бизнеса, предоставляющего услуги», — обратился к присутствующим Евстигнеев.

Он заметил, что сейчас практически никто не ходит в масках, посещая крупные торговые сети и ТРЦ. В лучшем случае, люди носят их на подбородках. Тем временем, обязанность по обеспечению безопасность лежит на собственнике того объекта, в который приходит посетитель.

В противном случае — подчеркнул он — можно довести ситуацию до локдауна, что безусловно не выгодно ни потребителям, ни, тем более, бизнесу.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость