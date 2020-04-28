Крабовую компанию Собчак включили в число системообразующих по просьбе мамы-сенатора

Нарусова попросила министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева ходатайствовать о включении 18 сахалинских рыбодобывающих перед комиссией правительства по повышению устойчивости развития российской экономики, отмечает издание.
Ксения Собчак заявила — она якобы не знала о письме матери и обратила внимание, что ее компания — не единственная, включенная в список.
В первоначальном варианте перечня было всего три компании, но затем в множество компаний отрасли обратились с просьбой о включении в Ассоциацию рыбохозяйственных предприятий Приморья, пишет znak.com.
<Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что системообразующим компаниям будут предоставлены льготные кредиты на пополнение оборотных средств.>
Замдиректора одной из вошедших в список компаний УК «Норебо» Сергей Сенников говорит, что включение в список не означает немедленного получения поддержки, а помощь будет оказана в случае возникновения трудностей.
Крабовый бизнес
На прошлой неделе стало известно, что телеведущая Ксения Собчак приобрела долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
В интервью РБК Собчак уже заявляла, что группа компаний «Монерон» была признана государством системообразующей.
«У нас выручка группы больше 23 млрд рублей, а это не шутка. И мы будем соответствовать этому положению, и точно будем лучшими в крабовом бизнесе», — говорила Собчак.