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Экономика

Крабовую компанию Собчак включили в число системообразующих по просьбе мамы-сенатора

Компанию «Монерон» по добыче крабов на Дальнем Востоке, в которой Ксения Собчак приобрела долю, включили в список системообразующих предприятий по просьбе матери телеведущий члена Совета Федерации от правительства Тувы Людмилы Нарусовой, сообщают «Ведомости».

Владимир Путин, Ксения Собчак, Людмила Нарусова, 2003-й.
Владимир Путин, Ксения Собчак, Людмила Нарусова, 2003-й.
kremlin.ru

Нарусова попросила министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева ходатайствовать о включении 18 сахалинских рыбодобывающих перед комиссией правительства по повышению устойчивости развития российской экономики, отмечает издание.

Ксения Собчак заявила — она якобы не знала о письме матери и обратила внимание, что ее компания — не единственная, включенная в список.

В первоначальном варианте перечня было всего три компании, но затем в множество компаний отрасли обратились с просьбой о включении в Ассоциацию рыбохозяйственных предприятий Приморья, пишет znak.com.

<Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что системообразующим компаниям будут предоставлены льготные кредиты на пополнение оборотных средств.>

Замдиректора одной из вошедших в список компаний УК «Норебо» Сергей Сенников говорит, что включение в список не означает немедленного получения поддержки, а помощь будет оказана в случае возникновения трудностей.

Крабовый бизнес

На прошлой неделе стало известно, что телеведущая Ксения Собчак приобрела долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.

В интервью РБК Собчак уже заявляла, что группа компаний «Монерон» была признана государством системообразующей.

«У нас выручка группы больше 23 млрд рублей, а это не шутка. И мы будем соответствовать этому положению, и точно будем лучшими в крабовом бизнесе», — говорила Собчак.

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