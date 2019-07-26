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26 июля 23°C

Алтайскому краю могут разрешить приписать себе экспорт, уходящий через другие регионы

За первое полугодие объем экспорта зерна из Алтайского края вплотную приблизился к общему показателю прошлого года. Об этом 25 июля сообщил замминистра сельского хозяйства региона Николай Халин. По его словам, результат был бы еще более внушительней, если бы не один бюрократический момент, с которым власти собираются бороться.

Урожай. Сельское хозяйство.
Урожай. Сельское хозяйство.
СС0

По данным Россельхознадзора, экспорт по зерновым культурам за первые шесть месяцев текущего года составил 393,2 тыс тонн. По масличным тоже отмечается рост. Если в первом полугодии 2018 года алтайские предприятия вывезли за рубеж 45,8 тыс тонн этой продукции, то в 2019-том — уже 114,9 тыс тонн.

Основными покупателями выступает Казахстан, Белоруссия, Китай, Латвия и Азербайджан.

Николай Халин,
замминистра сельского хозяйства Алтайского края:

Сегодня Минсельхоз России решает вопрос с правительством относительно экспорта сельхозпродукции. Речь идет об отнесении его по месту происхождения, а не по пункту отгрузки. Мы поддерживаем эту инициативу. Расхождения в статистической информации, учете и правильности оценки формирования партий вносят сумятицу. Рассчитываем, что подходы в данном вопросе будут изменены.

Зерно. Урожай.
Зерно. Урожай.
СС0

Ранее о проблеме соотнесения экспорта продукции в отношении того или иного региона altapress.ru говорил и Александр Большаков, начальник Алтайпищепрома. По его словам, ряд компаний, вывозящих из Алтайского края продукцию, входят в крупные холдинги.

Например, «Рубцовский молочный завод» входит в компанию PepsiCo, «Алтайский бройлер» — в группу «Черкизово».

Это значит, что продукцию они будут вывозить алтайскую, но в качестве экспортирующего региона по документам может значиться Москва или Санкт-Петербург.

Какие обязательства взял на себя Алтай?

Согласно нацпроекту, к 2024 году доходы от экспорта продовольствия в России должны вырасти до 45 млрд долларов. Каждый регион в этом отношении взял на себя определенные обязательства. Алтайский край должен увеличить экспорт до 501 млн долларов.

В 2018 году этот показатель составлял 193,8 млн долларов.

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