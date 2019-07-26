Алтайскому краю могут разрешить приписать себе экспорт, уходящий через другие регионы

За первое полугодие объем экспорта зерна из Алтайского края вплотную приблизился к общему показателю прошлого года. Об этом 25 июля сообщил замминистра сельского хозяйства региона Николай Халин. По его словам, результат был бы еще более внушительней, если бы не один бюрократический момент, с которым власти собираются бороться.

По данным Россельхознадзора, экспорт по зерновым культурам за первые шесть месяцев текущего года составил 393,2 тыс тонн. По масличным тоже отмечается рост. Если в первом полугодии 2018 года алтайские предприятия вывезли за рубеж 45,8 тыс тонн этой продукции, то в 2019-том — уже 114,9 тыс тонн.

Основными покупателями выступает Казахстан, Белоруссия, Китай, Латвия и Азербайджан.

Николай Халин,

замминистра сельского хозяйства Алтайского края:

Сегодня Минсельхоз России решает вопрос с правительством относительно экспорта сельхозпродукции. Речь идет об отнесении его по месту происхождения, а не по пункту отгрузки. Мы поддерживаем эту инициативу. Расхождения в статистической информации, учете и правильности оценки формирования партий вносят сумятицу. Рассчитываем, что подходы в данном вопросе будут изменены.

Зерно. Урожай. СС0

Ранее о проблеме соотнесения экспорта продукции в отношении того или иного региона altapress.ru говорил и Александр Большаков, начальник Алтайпищепрома. По его словам, ряд компаний, вывозящих из Алтайского края продукцию, входят в крупные холдинги.

Например, «Рубцовский молочный завод» входит в компанию PepsiCo, «Алтайский бройлер» — в группу «Черкизово».

Это значит, что продукцию они будут вывозить алтайскую, но в качестве экспортирующего региона по документам может значиться Москва или Санкт-Петербург.

Какие обязательства взял на себя Алтай?

Согласно нацпроекту, к 2024 году доходы от экспорта продовольствия в России должны вырасти до 45 млрд долларов. Каждый регион в этом отношении взял на себя определенные обязательства. Алтайский край должен увеличить экспорт до 501 млн долларов.

В 2018 году этот показатель составлял 193,8 млн долларов.