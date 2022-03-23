23 марта
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Экономика

Крах доллара: в Китае подготавливают точку отсчета для «обрушения» главной валюты

Переход саудовской нефтегазовой компанией Saudi Aramco на расчеты в юанях вместо долларов в торговле с Китаем станет «настоящим взрывом» для рынка нефти с серьезными последствиями для современной финансовой системы, сообщает РИА «Новости».

Доллары.
Доллары.
СС0

Такое мнение в статье издания Huánqiú Shíbào выразил декан факультета международных финансов и торговли Шанхайского университета Чжан Юйгуй.

Он напомнил, что Saudi Aramco — компания с выручкой более 350 млрд долларов. Так что переход с доллара на юань непременно повлияет на глобальный рынок торговли энергетическим сырьем.

«Это будет настоящий взрыв», — отметил эксперт.

Кроме того, добавил Юйгуй, Россия и Индии ведут диалог по вопросу создания торгового платежного механизма «рупия-рубль», что также скажется на долларе.

Эксперт указал, что цикл валюты страны, выступающей в качестве доминирующей международной валюты, обычно составляет около 100 лет.

«Если эта точка зрения верна, то с момента создания Бреттон-Вудской системы в 1944 году для гегемонистского дивидендного цикла доллара до его падения осталось совсем немного», — считает он.

Эксперт напомнил, что «нефтедолларовая» система берет свое начало в 1973 году, когда США успешно встроили доллар в «центральную нервную систему» мировой экономики и стали в ней «доминирующей силой».

Добыча нефти.
Добыча нефти.
Paul Lowry, CC BY 2.0,part from original.

В краткосрочной перспективе основной проблемой для доллара станет растущая стоимость поддержания существующей системы для США, а из-за относительного упадка национальной мощи Штатам сложно одновременно удовлетворять предпочтения нескольких крупных нефтедобывающих стран Ближнего Востока.

«В среднесрочной перспективе главная проблема, с которой столкнутся США, заключается в том, что сама нефть, как ископаемый источник энергии, постепенно утрачивает свое господство в контексте „углеродной нейтральности“. Это приведет к тому, что нефтедолларовая система либо изменит свой облик, чтобы продолжить свое существование, либо примет судьбу частичной замены», — считает Юйгуй.

В долгосрочной перспективе, отметил эксперт, Штаты к середине XXI века, вероятно, перестанут быть самой важной экономикой мира, что неизбежно приведет к возникновению новых центров валютной власти.

К тому времени в мире, скорее всего, установится трехсторонняя или даже многосторонняя модель валютного баланса, уверен Юйгуй.

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