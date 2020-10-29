Крах и новая жизнь алтайской промышленности. Что утратила и что получила экономика региона после распада СССР

С момента распада Советского Союза и перехода России на новые экономические рельсы прошло уже почти 30 лет. Однако последствия произошедших изменений ощущаются до сих пор. Алтайская промышленность — один из масштабных срезов, ярко иллюстрирующих тот факт, что эхо советской эпохи еще слышится довольно сильно, а поэтому есть основания для того, чтобы оглядываться назад, думая о том, как и куда развивать производство в нашем регионе.

Удар по реальному сектору

Распад СССР, как известно, был отмечен системным кризисом. По объективным причинам, исходя из самой структуры отечественной экономики, под ударом в первую очередь оказался реальный сектор и, естественно, промышленное производство.

Многие предприятия, где работали десятки тысяч людей, оказались в условиях, при которых так и не дождались необходимой модернизации, потеряв финансовую поддержку государства, в условиях промышленного кризиса лишились собственных источников финансирования.

Промышленные предприятия Алтайского края в полной мере ощутили на себе давление всех этих факторов — от структурного кризиса и спада производства до износа основных фондов и социальной напряженности внутри коллективов.

Промзона на проспекте Космонавтов в Барнауле. Михаил Хозяйкин/altapress.ru.

Усугубляло ситуацию и то, что рождавшиеся новые формы собственности зачастую не давали никакого толчка для выживания заводов, а лишь усиливали кризисные явления.

Упадок в цифрах

Как итог — следующие цифры. По данным Союза промышленников Алтайского края, за 1991−1997 годы доля промышленного производства нашего региона в России и Западной Сибири сократилась с 1,3 до 0,8% и с 12,9 до 6% соответственно.

Но даже при этом промышленность Алтая оставалась одной из ведущих отраслей его экономики по объему продукции, а также важнейшим бюджетообразующим сектором.

«Алтайский тракторный завод» letim-visoko.ru

В общем объеме промышленного производства края законченная продукция составляла в это время порядка 50%, а численность занятых в промышленности — 212,6 тыс. человек, или 23% к общему числу занятых в экономике края.

Если говорить о том, какое падение пережила промышленность Алтая в эти годы, то здесь наблюдалась картина, близкая к катастрофической. Спад производства в крае в 1998 году к 1992-му составил 72%. Это в два раза больше общероссийского показателя, который составил в указанный период 36%.

Среднегодовая динамика спада промпроизводства составляла 16,3%.

В числе сфер, где наблюдалось особенно сильное сокращение производства, оказались изготовление строительных материалов и конструкций, легкая промышленность, машиностроение и металлообработка, химическая промышленность.

Промзона на проспекте Космонавтов в Барнауле. Михаил Хозяйкин/altapress.ru.

А вот на предприятиях пищевой и перерабатывающей отрасли ситуация выглядела несколько лучше. В 1996 году спад производства в этой сфере прекратился.

Данные тенденции, очевидно, самым существенным образом сказались на том, в какие отрасли в итоге стали вкладываться деньги.

Так, если в 1990 году наиболее инвестиционно емким в Алтайском крае являлось машиностроение (45,4%), то в 1998-м в этой отрасли было использовано лишь 15% инвестиций. При этом выросла доля инвестиций в энергетику (с 10,2% в 1990 году до 33,4% в 1998-м) и пищевую промышленность (с 11,1 до 33,7%).

В результате кризиса 90-х ситуация сложилась так, что рентабельными по продажам являлись предприятия энергетики, пищевой промышленности, химии и нефтехимии.

«Алтайский тракторный завод» letim-visoko.ru

А вот предприятия легкой промышленности, строительной индустрии, лесной и деревоперерабатывающей отраслей показали в тот момент убыточность. Машиностроение Алтая продемонстрировало в эти годы практически нулевую рентабельность.

Комментируя то, как новая реальность сказалась на России в целом и Алтайском крае в частности, экономист Анатолий Ижболдин-Кронберг отметил: «У нас, как известно, своя версия капитализма. Мы всегда идем своим путем. Это не в малой степени произошло, потому что мы восприняли ту версию экономической науки и практики, которая была предназначена для других стран и условий. Мы выбрали предельно либеральную конструкцию, которую, глядя на все произошедшее в экономике, трудно назвать идеальной».

Новое лицо алтайской промышленности

Результатом кризисных 90-х стало то, что к рубежу тысячелетий промышленность Алтайского края на 70% сократила производство. Невосполнимые потери понесли системообразующие предприятия машиностроения, легкой промышленности и оборонно-промышленного комплекса.

«Алтайский тракторный завод» letim-visoko.ru

Примерно вдвое сократился кадровый потенциал промышленности. В прошлое, естественно, ушла и советская система социального обеспечения трудовых коллективов.

Комментируя новые реалии алтайской промышленности, экономист Валерий Мищенко отмечает: «Нынешний объем промышленного производства в Алтайском крае достиг примерно 80% того объема, который был в советское время. При этом в промышленности региона сегодня занято гораздо меньше людей, что связано с повышением производительности труда».

В то же время, по словам эксперта, сегодня в Алтайском крае выпускается больше готовых изделий, которые сразу идут потребителю.

Преобразилась и сама структура промышленности — в ряде отраслей появились новые перспективные предприятия.

«Эвалар» запустил новый цех лекарственных препаратов Дмитрий Лямзин

«В новых условиях в промышленности Алтайского края сегодня работает целый ряд крепких и интересных предприятий — „Эвалар“, „Бочкари“, „БПЗ“, „Алейскзернопродукт“, „Грана“, успехи демонстрирует производство подсолнечного масла. Среди крупных производств продолжают свою работу „Алтай-­Кокс“, „Кучуксульфат“, „Сибирь-Полиметаллы“. Активную работу в крае ведут три деревообрабатывающих предприятия», — отмечает Валерий Мищенко.

Что касается «точек невозврата» в алтайской промышленности, то среди таковых эксперт называет легкую промышленность, в свое время работавшую на среднеазиатском хлопке, и мощное тракторное производство, которого в регионе сегодня попросту нет.

Также серьезнейшим образом новая экономическая реальность отразилась на таких предприятиях, как «Геофизика» и «Радиозавод», производивших продукцию для отечественной оборонки.

Формально эти предприятия еще существуют, но их роль в экономике края в части занятости населения практически сошла на нет.

Радиозавод. Барнаул. Михаил Хозяйкин/altapress.ru.

Анатолий Ижболдин-Кронберг, говоря о том, в каком состоянии сегодня находится промышленный сектор Алтайского края, указывает, что с точки зрения существования крупных производств экономика региона измельчала.

Анатолий Ижболдин-Кронберг,

экономист:

Промышленности как таковой у нас сейчас нет. Именно как основа экономики, как-то, что стабильно генерирует денежный поток, она утрачена в значительной степени. Крупных предприятий в крае почти нет, либо у этих предприятий центры прибыли находятся не здесь. В конечном итоге это работает не на интересы края, а на их владельцев, чьи интересы не связаны с регионом. Многие связи в производственной цепочке потеряны. Сложилась ситуация, что самостоятельно в отличие от сырьевых регионов нам бюджет наполнить нечем.

Отдельными проблемными точками производственного сектора Алтайского края в современных условиях эксперт называет утраченную во многом систему социального обеспечения, а также возможность ухода экономики в тень.

Павловский ДОК в Алтайском крае. Анна Зайкова.

В данном случае собеседник уточняет, что существовавшие на Алтае большие предприятия априори не имели таких рисков даже в рыночных условиях, поскольку их производственные фонды легко было просчитать. А вот малые промышленные предприятия в этом отношении имеют направленность в сторону теневизации.

Впрочем, при всех потерях, которые понес Алтайский край в плане промышленного производства, перспективы в этом секторе полностью не утрачены. В последние годы в регионе появились новые современные предприятия с мощной производственной базой, квалифицированными кадрами, успехи демонстрирует переработка и промышленность, завязанная на аграрном секторе.

Валерий Мищенко,

экономист:

Надо работать с предпринимателями, искать для них условия, чтобы они вкладывали средства в создание новых производств, рабочих мест. Той же пищевке есть куда расти и где искать новые рынки сбыта.

Алтайская мука продается в китайских магазинах Из архива редакции

В числе перспективного направления в данном случае эксперт называет Китай, который в нынешних политико-­экономических реалиях может стать активным партнером для алтайских предприятий.

Понятно, что это не единственное направление, куда может и должна развиваться промышленность региона. Очевидно, что поиск новых решений для роста — процесс не завершенный, а значит, экономическое лицо Алтайского края будет и дальше находиться в режиме преображения.