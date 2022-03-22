«Красная линия». Какой курс доллара установился в России и чего ждать от рубля

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Почему курс доллара стабилизировался?

Как сообщил Маслов агентству «Прайм», рубль стабилизировался из-за отмены торгов на Мосбирже. Кроме того, на это повлияло «продвижение» в переговорах Москвы с Киевом и сохранение Центробанком ключевой ставки 20% годовых.

Еще одна причина, по которой курс стабилизировался, — то, что США «позволили» выплатить купонные платежи по государственным облигациям России. Для этого страна разморозила 117,2 млн долларов и предотвратила технический дефолт в РФ.