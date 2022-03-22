22 марта
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Экономика

«Красная линия». Какой курс доллара установился в России и чего ждать от рубля

Курс доллара стабилизировался на уровне 105−120 рублей. Но новой «красной линий» этот диапазон можно будет считать только в ближайшие дни, считает аналитик компании «Финам» Андрей Маслов.

Доллары.
Доллары.
СС0
1
Почему курс доллара стабилизировался?

Как сообщил Маслов агентству «Прайм», рубль стабилизировался из-за отмены торгов на Мосбирже. Кроме того, на это повлияло «продвижение» в переговорах Москвы с Киевом и сохранение Центробанком ключевой ставки 20% годовых.

Еще одна причина, по которой курс стабилизировался, — то, что США «позволили» выплатить купонные платежи по государственным облигациям России. Для этого страна разморозила 117,2 млн долларов и предотвратила технический дефолт в РФ.

2
А установленный курс отражает спрос на валюту?

По словам Маслова, установленный курс не отражает спроса на валюту на мировом рынке. «Слишком много запретов и ограничений, многие операции запрещены», — отметил эксперт.

Доллары.
Доллары.
СС0

«Однако экономические механизмы сейчас имеют явно более „короткий рычаг“, нежели геополитически решения конкретных людей», — добавил он.

3
Курс доллара стабилизировался. Но почему это нельзя считать его «красной линией»?

Аналитик подчеркнул, что сейчас курс доллара «немногим выше 100 рублей». Но говорить о «красной линии рано».

Он заявил: в аналогичных ситуациях (кризис в Чили, а также Средней Азии и Северной Африки. — Прим. ред.) курс значительно падал, когда открывалась биржа.

4
Когда эффект санкций покажет себя «в полной мере»?
Доллар. Валюта.
Доллар. Валюта.
CC0

Маслов уверен, что эффект санкций покажет себя «в полной мере» через несколько месяцев, как это было в 2014—2015 годах.

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