«Красная линия». Какой курс доллара установился в России и чего ждать от рубля

Как сообщил Маслов агентству «Прайм», рубль стабилизировался из-за отмены торгов на Мосбирже. Кроме того, на это повлияло «продвижение» в переговорах Москвы с Киевом и сохранение Центробанком ключевой ставки 20% годовых.
Еще одна причина, по которой курс стабилизировался, — то, что США «позволили» выплатить купонные платежи по государственным облигациям России. Для этого страна разморозила 117,2 млн долларов и предотвратила технический дефолт в РФ.
По словам Маслова, установленный курс не отражает спроса на валюту на мировом рынке. «Слишком много запретов и ограничений, многие операции запрещены», — отметил эксперт.
«Однако экономические механизмы сейчас имеют явно более „короткий рычаг“, нежели геополитически решения конкретных людей», — добавил он.
Аналитик подчеркнул, что сейчас курс доллара «немногим выше 100 рублей». Но говорить о «красной линии рано».
Он заявил: в аналогичных ситуациях (кризис в Чили, а также Средней Азии и Северной Африки. — Прим. ред.) курс значительно падал, когда открывалась биржа.
Маслов уверен, что эффект санкций покажет себя «в полной мере» через несколько месяцев, как это было в 2014—2015 годах.