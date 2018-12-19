Алтайские власти передадут Барнаулу полномочия по сбору аренды за землю

Взимать арендные платежи за землю в Барнауле в новом году будет не управление по имуществу края, а мэрия Барнаула. Поправки в соответствующее законодательство 20 декабря планируют внести депутаты краевого заксобрания по инициативе правительства, сообщает сайт регионального парламента.

Много лет назад все полномочия по управлению земельными участками в Барнауле передали краевым властям. Теперь предлагается часть их передать обратно на городской уровень.

Елена Зинкова,

начальник управления имущественных отношений Алтайского края:

Для того, чтобы повысить эффективность работы, было принято решение из большой функции управления выделить техническую составляющую, которую мы называем «администрирование арендных платежей, поступающих по договорам аренды за пользование земельными участками».

Это, считает Зинкова позволит краевому ведомству «сконцентрироваться на управлении и распоряжении земельными участками, на работе с договорами, аналитической работе». А город станет повышать «эффективности работы с арендаторами в части получения с них арендной платы».

Планируется, что изменения заработают с 9 января.

Елена Зинкова пояснила, что арендные платежи продолжат поступать в бюджет Барнаула. В среднем речь идет о 295 млн рублей ежегодно. В этом году она составит 299 млн рублей.

Вместе с полномочиями городу передадут и 17 ставок специалистов, их работу в 2019 году будут финансировать из бюджета края.