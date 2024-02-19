19 февраля
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Экономика

Креатив пришел в край. Лучшие проекты Барнаула наградили дипломами

Комитет ТПП Алтайского края по рекламе наградил дипломами «За позитивный вклад» лучшие инициативы креативной сферы региона. Дипломами ежегодно отмечают проекты на стыке культуры, дизайна, социальных коммуникаций, рекламы и маркетинга.

Комитет ТПП Алтайского края по рекламе наградил дипломами «За позитивный вклад» лучшие инициативы креативной сферы региона.
Комитет ТПП Алтайского края по рекламе наградил дипломами «За позитивный вклад» лучшие инициативы креативной сферы региона.
Фото: Дмитрий Лямзин.

Как сказал Юрий Пургин, председатель Комитета по рекламе Алтайской ТПП, край развивается интенсивно, важно, чтобы молодежь здесь оставалась и жила в красивом городе и созидательной среде.

Лучшим проектом креативной сферы выбрали инициативу управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края по созданию двух монументальных росписей. Проект получил диплом в категории «Современное искусство в пространстве города».

Комитет ТПП Алтайского края по рекламе наградил дипломами «За позитивный вклад» лучшие инициативы креативной сферы региона.
Комитет ТПП Алтайского края по рекламе наградил дипломами «За позитивный вклад» лучшие инициативы креативной сферы региона.
Фото: Дмитрий Лямзин.

Идейный вдохновитель проекта Екатерина Четошникова, руководитель краевого управления молодежной политики, отметила, что приятно видеть, как монументальная живопись нашла отзыв у жителей города и экспертного сообщества.

Екатерина Четошникова и Юрий Пургин.
Екатерина Четошникова и Юрий Пургин.
Фото: Дмитрий Лямзин.

Диплом вручили художнику Ивану Ильющенко за разработку и создание росписи на стене 13-этажного общежития Алтайского аграрного университета. Второй диплом получил художник Николай Замятин за разработку и создание росписи на стене Алтайского педагогического университета.

Николай Замятин, Иван Ильющенко, Юрий Пургин, Екатерина Четошникова.
Николай Замятин, Иван Ильющенко, Юрий Пургин, Екатерина Четошникова.
Фото: Дмитрий Лямзин.

В категории «Креативный интерьер» дипломом отметили креативное пространство краевой некоммерческой организации усыновителей «День аиста». Автор дизайн-проекта Наталья Югонсон спроектировала светлый и добрый интерьер, где проходят занятия по психологической разгрузке взрослых и детей с опытом сиротства.

Тимофей Югонсон и Юрий Пургин.
Тимофей Югонсон и Юрий Пургин.
Фото: Дмитрий Лямзин.

В категории «Фирменный стиль» диплом получил графический дизайнер Евгений Бочинин, разработавший фирменный стиль «Изумрудного» — самого прогрессивного парка города. Евгений сказал, что работа по воплощению фирменного стиля еще идет и нужно следить за тем, как он будет реализован в парковом пространстве.

Евгений Бочинин и Юрий Пургин.
Евгений Бочинин и Юрий Пургин.
Фото: Дмитрий Лямзин.

Все проекты креативной сферы региона смотрите здесь.

Партнер премии — сувенирный магазин «Шишка Алтай».


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