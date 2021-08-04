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Экономика
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Кредит, проект и доверие. Проектное финансирование можно сделать максимально комфортным для застройщика

Все больше многоквартирных домов в Алтайском крае строят с помощью проектного финансирования.

Застройщики, которые его получили, возводят жилье намного быстрее, чем раньше. Сам процесс строительства стал для них стабильнее, а полученные кредиты обходятся дешевле, рассказал Никита Соркин, заместитель регионального директора Операционного офиса «Алтайский» ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ).

Эксперт объяснил, как этот механизм позволил преодолеть недоверие на рынке и каковы его особенности.

Никита Соркин, заместитель регионального директора Операционного офиса «Алтайский» ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ).
Никита Соркин, заместитель регионального директора Операционного офиса «Алтайский» ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ).
Фото Дмитрия Лямзина

Стимулы и возможности

Проектное финансирование жилищного строительства в крае набирает обороты: если на 1 января 2021 года, по данным Банка России, в регионе заключили 23 кредитных договора на эти цели, то на 1 июня — уже 40.

В регионе уже открыто более 7,5 тыс. счетов эскроу, их владельцы ждут завершения строительства. В том, чтобы удовлетворить их ожидания как можно быстрее, строительные компании тоже весьма заинтересованы.

«Если раньше застройщики получали от покупателя деньги в момент заключения договора долевого участия, то теперь — после ввода дома в эксплуатацию», — объясняет Никита Соркин.

Возможность строить быстро и качественно застройщикам дает проектное финансирование. Получив в банке кредит, они могут ритмично работать на объекте и не зависеть от темпов продажи квартир и других случайностей на рынке, как это было раньше.

«Нередко застройщики возводят одновременно несколько домов либо даже квартал. Благодаря проектному финансированию они могут сразу получить средства на каждый из объектов и вводить жилой комплекс не частями, а в одно время», — подчеркнул эксперт ПСБ.

Комфортные ставки

Переход на эскроу-счета и проектное финансирование, официально стартовавший в 2019 году, поначалу вызвал в деловом сообществе большие дискуссии. В строительных компаниях опасались, что банковские кредиты увеличат издержки. Опасения не оправдались: застройщик может получать кредиты на комфортных условиях.

«На застройщиков, как правило, распространяется государственная программа стимулирования кредитования малого и среднего предпринимательства. Максимальная ставка по этой программе невысока благодаря тому, что для кредитования застройщиков банки привлекают средства Центробанка. При этом ставка для застройщика снижается по мере наполнения счетов эскроу и может составить 0,01% годовых», — объяснил Никита Соркин.

Средняя ставка по всем кредитным договорам, заключенным по объектам строительства в Сибирском федеральном округе, составила на 1 июня 3,32% годовых, следует из данных Банка России. Для сравнения: до введения нового механизма банки кредитовали строителей под 12−15% годовых.

Продукт один — подходы разные

Никита Соркин
Никита Соркин
Фото Дмитрия Лямзина

Перечень банков, имеющих право открывать счета застройщикам и счета эскроу — покупателям, сайт ЦБ РФ публикует каждый месяц. В Алтайском крае работает около двух десятков филиалов или офисов кредитных учреждений из этого перечня. Есть возможность выбрать кредитора.

Отличаются ли условия проектного финансирования в разных банках? Отличаются и иногда довольно существенно. Разными могут быть, в частности, ставки по кредиту, но не только. Так, не все банки взимают комиссии за выдачу кредитов, погашение, сопровождение и т.п. Могут различаться и подходы к обеспечению.

«В качестве обеспечения оформляются акции или доли компании-застройщика, поручительство бенефициаров, земельный участок или право его аренды. В то же время ПСБ готов подойти гибко и рассмотреть заявку с отклонениями от базовых требований, если это необходимо клиенту», — приводит пример Никита Соркин.

Многие банки капитализируют проценты — на это тоже стоит обратить внимание. «На инвестиционной фазе погашение основного долга и процентов по кредиту, полученному застройщиком, не производится. При этом банки, как правило, начисляют проценты на процент, что приводит к увеличению стоимости кредита. ПСБ капитализацию процентов не производит», — объяснил собеседник altapress.ru.

Индивидуальный подход

И даже в одном банке есть разные варианты финансирования строительства. Так, кредит может быть выдан частями (в соответствии с графиком строительно-монтажных работ и графиком финансирования). Или же банк предоставит застройщику сразу всю сумму на аккредитив, после чего тот сможет «выбирать» сумму частями.

«В первом варианте есть риск повышения ставки в будущем. Второй вариант дает защиту от роста стоимости кредитования при негативных изменениях конъюнктуры. Выбор зависит от того, какие цели преследует застройщик», — объяснил Никита Соркин.

Словом, проектное финансирование — это широкий набор инструментов, позволяющий учитывать и интересы застройщиков, и особенности проекта.

«Мы придерживаемся индивидуального подхода к каждому клиенту. Детально изучив специфику проекта, все его параметры и ключевые драйверы, банк предлагает застройщику оптимальную структуру финансирования. И готов применять дополнительные финансовые инструменты, разработанные под конкретный проект», — отметил собеседник altapress.ru.

Конкурентные преимущества

Проектное финансирование и использование эскроу-счетов изначально с сомнением восприняли не только строители, но и потенциальные покупатели.

Первый опыт работы по новым правилам в Алтайском крае показал: механизм работает эффективно. По данным Банка России на 1 июня, «раскрыто» более 1,6 тыс. эскроу-счетов, застройщикам перечислили около 4 млрд рублей. Дома достроены, люди получили жилье.

Интерес покупателей к новостройкам, по мнению экспертов, подогрело снижение ставок по ипотеке. Причем ряд банков, работая в содружестве с застройщиками, добивается дополнительного уменьшения ставок на первые один-два года. «Такой застройщик получает конкурентные преимущества — ведь его квартиры продаются быстрее», — полагает Никита Соркин.

Но дело не только в процентных ставках.

Двойная защита

Очевидно, жители края преодолели недоверие к новому механизму. Сегодня по количеству счетов эскроу в Сибирском федеральном округе Алтайский край опережает только Новосибирская область. Как объясняет собеседник «СК», покупка недвижимости в строящихся домах стала безопаснее.

«То, что граждане, покупая жилье, не сразу отдают деньги застройщику, а депонируют их на счете эскроу до ввода дома в эксплуатацию, создает гарантии завершения объекта. При этом покупатель может быть уверен, что не потеряет средства, так как сумма до 10 млн рублей имеет 100-процентную страховую защиту. А если объект не введут в эксплуатацию в срок, можно забрать средства сразу или, по соглашению с застройщиком, подождать ввода здания», — объяснил Никита Соркин.

А чем больше на рынке доверия, тем лучше он работает на благо всем его участникам.

В чем выгода проектного финансирования для застройщика
  1. Предсказуемая ставка по кредиту.
  2. Возможность защитить ставку от роста.
  3. Застройщик не несет дополнительных расходов за рассмотрение проекта, так как банк сам оценивает его коммерческую привлекательность, проводит строительный аудит и мониторинг.
  4. Получение господдержки и снижение стоимости кредитования.
  5. Широкий набор инструментов, включая индивидуальные — под конкретного застройщика.
Что дает проектное финансирование проекту?
  1. ПСБ аккредитует проект, благодаря чему застройщик сможет продавать квартиры через ипотеку ПСБ.
  2. Проект может быть включен в маркетплейс банка, что позволит ускорить продажи.
  3. Проект сможет участвовать в CRM-компаниях банка.

Офис ПСБ

Адрес: Барнаул, пр. Ленина, 31.

Телефоны для частных клиентов: +7 (495) 787-33-33, 8 (800) 333-03-03.

Телефон для юрлиц: 8 (800) 333-25-50.

Сайт: www.psbank.ru

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