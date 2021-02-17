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17 февраля 0°C
Экономика
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Кредит в банке или заем в микрофинансовой организации: в чем разница

Большинство людей не видит никакой разницы между кредитом в банке и займом в микрофинансовой организации: в обоих случаях деньги выдаются под проценты, на определенный срок. Однако разница все же есть: начиная от юридического оформления и заканчивая ориентацией на разные группы населения.

Кредит в банке или заем в микрофинансовой организации: в чем разница.
Кредит в банке или заем в микрофинансовой организации: в чем разница.
ООО МКК «Ваш инвестор»

Эксперты сервиса займов под залог авто «Ваш инвестор» расскажут в чем заключается разница между банком и МФО для клиента:

  • Да, МФО, как и банки, дают деньги в долг. Но МФО не могут совершать банковские операции: открывать и вести счета, покупать и продавать валюту, осуществлять управление чужими деньгами;
  • И банки, и МФО контролируются Центробанком РФ, но у них разные разрешающие документы — банк работает на основании лицензии, а микрофинансовая организация должна быть занесена в госреестр МФО);
  • Максимальная сумма, которую МФО может выдать физлицу, ограничена. Лимит для МФК — 1 млн рублей, для МКК — 500 тысяч. Максимальный заем, выданный юрлицу, не должен превышать 5 млн рублей;
  • Банки для выдачи кредита как правило, требуют очень много документов, в том числе подтверждающих доход. В МФО все гораздо проще. Например, в «Ваш инвестор» выдают займы под залог авто и нам достаточно паспорта клиента и документов на машину (ПТС, свидетельства о регистрации);
  • Банки чаще, чем МФО отказывают клиентам из-за плохой кредитной истории. Микрофинансовые организации более лояльно относятся к таким клиентам, особенно если речь идет о займах под залог. В «Ваш инвестор», например, часто обращаются начинающие предприниматели, которым сложно получить банковское финансирование;
  • Сроки. В микрофинансовых организациях рассмотрение заявки и выдача займа занимает минимум времени — от нескольких минут до пары часов. Вынесение решения банка по каждому конкретному обращению может затянуться и на несколько дней.

Обращаться за деньгами в банк или МФО — решать вам, все зависит от ваших предпочтений, потребностей и возможностей. И те и другие имеют свои преимущества и недостатки и предлагают разные финансовые инструменты, нацеленные на своего потребителя.

Компания «Ваш инвестор» включена в реестр микрофинансовых организаций и ведет свою деятельность в строгом соответствии закону и под надзором Центрального Банка Российской Федерации. Экономить на займе, честно исполняя свои обязательства, — это просто. Оставьте предварительную заявку на заем на сайте vashinvestor.ru.

«Ваш инвестор» — современный сервис комфортных займов под залог:

Адрес: Барнаул, ул. Интернациональная 128А

Тел. 8−800−100−14−65

Сайт: vashinvestor.ru

ООО МКК «Ваш инвестор». Регистрационный номер в реестре МФО ЦБ РФ № 651303550004037

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