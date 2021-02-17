Большинство людей не видит никакой разницы между кредитом в банке и займом в микрофинансовой организации: в обоих случаях деньги выдаются под проценты, на определенный срок. Однако разница все же есть: начиная от юридического оформления и заканчивая ориентацией на разные группы населения.

Кредит в банке или заем в микрофинансовой организации: в чем разница.

Эксперты сервиса займов под залог авто «Ваш инвестор» расскажут в чем заключается разница между банком и МФО для клиента:

Да , МФО , как и банки , дают деньги в долг. Но МФО не могут совершать банковские операции: открывать и вести счета , покупать и продавать валюту , осуществлять управление чужими деньгами;

МФО как и банки дают деньги в долг. Но МФО совершать банковские операции: открывать и вести счета покупать и продавать валюту осуществлять управление чужими деньгами; И банки , и МФО контролируются Центробанком РФ , но у них разные разрешающие документы — банк работает на основании лицензии , а микрофинансовая организация должна быть занесена в госреестр МФО);

и МФО контролируются Центробанком РФ но у них — банк работает на основании лицензии а микрофинансовая организация должна быть занесена в госреестр МФО); Максимальная сумма , которую МФО может выдать физлицу , ограничена. Лимит для МФК — 1 млн рублей , для МКК — 500 тысяч. Максимальный заем , выданный юрлицу , не должен превышать 5 млн рублей;

, которую МФО может выдать физлицу ограничена. Лимит для МФК — 1 млн рублей для МКК — 500 тысяч. Максимальный заем выданный юрлицу не должен превышать 5 млн рублей; Банки для выдачи кредита как правило , требуют очень много документов , в том числе подтверждающих доход. В МФО все гораздо проще. Например , в «Ваш инвестор» выдают займы под залог авто и нам достаточно паспорта клиента и документов на машину ( ПТС , свидетельства о регистрации);

требуют , в том числе подтверждающих доход. В МФО все гораздо проще. Например в «Ваш инвестор» выдают займы под залог авто и нам достаточно паспорта клиента и документов на машину ПТС свидетельства о регистрации); Банки чаще , чем МФО отказывают клиентам из-за плохой кредитной истории. Микрофинансовые организации более лояльно относятся к таким клиентам , особенно если речь идет о займах под залог. В «Ваш инвестор», например , часто обращаются начинающие предприниматели , которым сложно получить банковское финансирование;

чем МФО из-за плохой кредитной истории. Микрофинансовые организации более лояльно относятся к таким клиентам особенно если речь идет о займах под залог. В «Ваш инвестор», например часто обращаются начинающие предприниматели которым сложно получить банковское финансирование; Сроки. В микрофинансовых организациях рассмотрение заявки и выдача займа занимает минимум времени — от нескольких минут до пары часов. Вынесение решения банка по каждому конкретному обращению может затянуться и на несколько дней.

Обращаться за деньгами в банк или МФО — решать вам, все зависит от ваших предпочтений, потребностей и возможностей. И те и другие имеют свои преимущества и недостатки и предлагают разные финансовые инструменты, нацеленные на своего потребителя.

Компания «Ваш инвестор» включена в реестр микрофинансовых организаций и ведет свою деятельность в строгом соответствии закону и под надзором Центрального Банка Российской Федерации. Экономить на займе, честно исполняя свои обязательства, — это просто. Оставьте предварительную заявку на заем на сайте vashinvestor.ru.

«Ваш инвестор» — современный сервис комфортных займов под залог:

Адрес: Барнаул, ул. Интернациональная 128А

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