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Кредиты для аграриев станут доступнее

Финансирование сезонно-полевых работ — один из ключевых приоритетов в деятельности «СИБСОЦБАНК» ООО. Мы понимаем насколько аграриям важно своевременно провести сезонные работы и собрать урожай, и, поэтому Банк проводит системную работу, направленную на повышение доступности кредитных ресурсов для предприятий АПК.

Кредиты для аграриев станут доступнее.
Кредиты для аграриев станут доступнее.
Источник?: «СИБСОЦБАНК» ООО.

В Банке разработана широкая линейка кредитных продуктов для поддержки сельхозтоваропроизводителей. В ней представлены различные программы кредитования, как коммерческие, так и с государственным участием, а также постоянно действующие акции и специальные предложения, учитывающие индивидуальный подход к сельскому хозяйству.
Банк предлагает воспользоваться кредитным продуктом «Купи сегодня» со ставкой от 10,9% годовых. Кредит выдается на срок до 2-х лет.

Преимущества кредита:
  • отсутствие комиссий и штрафов за досрочное погашение кредита;
  • отсутствие требований по страхованию;
  • индивидуальные графики гашения задолженности;
  • оперативное рассмотрение и принятие решения по вопросу о кредитовании.
Возможные виды обеспечения для получения кредита:
  • залог ликвидного имущества заемщика или имущества третьих лиц;
  • поручительство физических и юридических лиц;
  • поручительство «Алтайского фонда МСП».

Ольга Бережнова,
начальник отдела кредитования юридических лиц «СИБСОЦБАНК» ООО:

Банк готов в полном объёме финансировать аграриев Алтайского края. Мы заинтересованы в реализации новых проектов, направленных на развитие как перспективных сегментов АПК региона, так и смежных отраслей, которые будут способствовать росту экономических показателей.

По вопросам кредитования бизнеса в г. Барнауле: (3852) 37−02−25 или на сайте www.sibsoc.ru

*Условия действительны для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Итоговый размер процентных ставок устанавливается индивидуально и зависит от финансового состояния заемщика, срока и суммы кредита. Максимальная ставка 14% годовых. Комиссии берутся в соответствии с тарифами банка. Подробную информацию о кредитных продуктах «СИБСОЦБАНК» ООО для бизнеса, условиях кредитования и документах, необходимых для получения кредита, вы можете получить в отделениях Банка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Лицензия ЦБ РФ № 2015 от 26.12.2012 г. «СИБСОЦБАНК» ООО

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