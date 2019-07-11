Кредиты для аграриев станут доступнее.

В Банке разработана широкая линейка кредитных продуктов для поддержки сельхозтоваропроизводителей. В ней представлены различные программы кредитования, как коммерческие, так и с государственным участием, а также постоянно действующие акции и специальные предложения, учитывающие индивидуальный подход к сельскому хозяйству.
Банк предлагает воспользоваться кредитным продуктом «Купи сегодня» со ставкой от 10,9% годовых. Кредит выдается на срок до 2-х лет.
- отсутствие комиссий и штрафов за досрочное погашение кредита;
- отсутствие требований по страхованию;
- индивидуальные графики гашения задолженности;
- оперативное рассмотрение и принятие решения по вопросу о кредитовании.
- залог ликвидного имущества заемщика или имущества третьих лиц;
- поручительство физических и юридических лиц;
- поручительство «Алтайского фонда МСП».
Ольга Бережнова,
начальник отдела кредитования юридических лиц «СИБСОЦБАНК» ООО:
Банк готов в полном объёме финансировать аграриев Алтайского края. Мы заинтересованы в реализации новых проектов, направленных на развитие как перспективных сегментов АПК региона, так и смежных отраслей, которые будут способствовать росту экономических показателей.
По вопросам кредитования бизнеса в г. Барнауле: (3852) 37−02−25 или на сайте www.sibsoc.ru
*Условия действительны для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Итоговый размер процентных ставок устанавливается индивидуально и зависит от финансового состояния заемщика, срока и суммы кредита. Максимальная ставка 14% годовых. Комиссии берутся в соответствии с тарифами банка. Подробную информацию о кредитных продуктах «СИБСОЦБАНК» ООО для бизнеса, условиях кредитования и документах, необходимых для получения кредита, вы можете получить в отделениях Банка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Лицензия ЦБ РФ № 2015