Кредиты для аграриев станут доступнее.

Финансирование сезонно-полевых работ — один из ключевых приоритетов в деятельности «СИБСОЦБАНК» ООО. Мы понимаем насколько аграриям важно своевременно провести сезонные работы и собрать урожай, и, поэтому Банк проводит системную работу, направленную на повышение доступности кредитных ресурсов для предприятий АПК.

В Банке разработана широкая линейка кредитных продуктов для поддержки сельхозтоваропроизводителей. В ней представлены различные программы кредитования, как коммерческие, так и с государственным участием, а также постоянно действующие акции и специальные предложения, учитывающие индивидуальный подход к сельскому хозяйству.

Банк предлагает воспользоваться кредитным продуктом «Купи сегодня» со ставкой от 10,9% годовых. Кредит выдается на срок до 2-х лет.

Преимущества кредита: отсутствие комиссий и штрафов за досрочное погашение кредита;

отсутствие требований по страхованию;

индивидуальные графики гашения задолженности;

оперативное рассмотрение и принятие решения по вопросу о кредитовании.

Возможные виды обеспечения для получения кредита: залог ликвидного имущества заемщика или имущества третьих лиц;

поручительство физических и юридических лиц;

поручительство «Алтайского фонда МСП».

Ольга Бережнова,

начальник отдела кредитования юридических лиц «СИБСОЦБАНК» ООО:

Банк готов в полном объёме финансировать аграриев Алтайского края. Мы заинтересованы в реализации новых проектов, направленных на развитие как перспективных сегментов АПК региона, так и смежных отраслей, которые будут способствовать росту экономических показателей.

По вопросам кредитования бизнеса в г. Барнауле: (3852) 37−02−25 или на сайте www.sibsoc.ru