Кредиты на инвестиционные цели для бизнеса Алтая от Россельхозбанка

За время деятельности Алтайский региональный филиал АО «Россельхозбанк» направил на инвестиционное кредитование экономики региона свыше 9,65 млрд рублей. В 2018 году на эти цели выдано более 616 млн рублей.

Одним из клиентов, оформившим инвестиционный заём в 2018 году, стало предприятие в Целинном районе Алтайского края ООО «Вирт». На эти средства компания приобрела комплектное мельничное оборудование — мукомольный комплекс для переработки зерна мягкой пшеницы производительностью 90 тонн в сутки.

Владимир Богданов,

директор Алтайского филиала:

Инвестиционная поддержка сельхозтоваропроизводителей — одно из основных направлений работы Россельхозбанка в регионе. Благодаря инвестиционным кредитам, аграрии края могут улучшать материально-техническую базу своих предприятий и обеспечивать высококачественной продукцией не только наш край, но и другие субъекты Российской Федерации.

Справка

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.