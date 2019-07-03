Кредиты, получаемые региональными предприятиями под гарантии Алтайского фонда МСП, стали доступнее

По результатам работы гарантийного направления, НО «Алтайский фонд МСП» в 1 квартале 2019 года сформирована устойчивая динамика снижения процентных ставок по кредитам малого и среднего бизнеса, выдаваемым банками под финансовые поручительства региональной гарантийной организации.

За 6 месяцев текущего года 23 алтайских предприятия привлекли кредитные ресурсы в размере 472,1 млн. руб., объем выданных поручительств Алтайского фонда МСП составил 228,9 млн. руб.

Наталья Магель,

руководитель центра предоставления гарантий , НО «Алтайский фонд МСП»:

В первом полугодии прошлого года нашей поддержкой в размере 166,6 млн. руб. воспользовались 28 региональных предприятий, получив кредитов в размере 472,2 млн. руб. В текущем году на фоне увеличения объема выданных нами поручительств (137% к уровню прошлого года), произошел рост гарантийного плеча фонда: при сохранении суммы привлеченных бизнесом кредитов на уровне прошлого года доля участия фонда в сделке возросла с 35% в прошлом году до 48% в текущем.

На протяжении пяти последних лет фиксируется хорошая статистика средневзвешенной процентной ставки по кредитам, привлеченным под гарантии Алтайского фонда МСП:

На такое снижение, безусловно, повлияла политика Банка Росси в части плавного поэтапного снижения ключевой ставки, а также работа федеральных и региональных программ льготного кредитования предприятий сектора МСБ. Более 60% кредитных сделок, поддержанных гарантиями фонда в 1 полугодии этого года, профинансированы банками по ставкам от 3% до 9,6% годовых.

Сегодня все 15 партнеров Алтайского фонда МСП готовы предложить региональным предприятиям кредитование по Программе субсидирования кредитования, реализуемой в рамках Постановления Правительства РФ от 30.12.2018 № 1764 (ставка не выше 8,5% годовых). Также 7 наших партнеров продолжают выдачу кредитов в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов МСБ (процентные ставки 9,6%, 10,6% годовых). Активны в плане оформления наших гарантий и банки, аккредитованные Минсельхозом РФ в рамках Постановления Правительства РФ № 1528 от 29.12.2016 г. (процентная ставка не выше 5% годовых).

Наталья Магель,

руководитель центра предоставления гарантий , НО «Алтайский фонд МСП»: