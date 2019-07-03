Кредиты, получаемые региональными предприятиями под гарантии Алтайского фонда МСП, стали доступнее

За 6 месяцев текущего года 23 алтайских предприятия привлекли кредитные ресурсы в размере 472,1 млн. руб., объем выданных поручительств Алтайского фонда МСП составил 228,9 млн. руб.
Наталья Магель,
руководитель центра предоставления гарантий, НО «Алтайский фонд МСП»:
В первом полугодии прошлого года нашей поддержкой в размере 166,6 млн. руб. воспользовались 28 региональных предприятий, получив кредитов в размере 472,2 млн. руб. В текущем году на фоне увеличения объема выданных нами поручительств (137% к уровню прошлого года), произошел рост гарантийного плеча фонда: при сохранении суммы привлеченных бизнесом кредитов на уровне прошлого года доля участия фонда в сделке возросла с 35% в прошлом году до 48% в текущем.
На протяжении пяти последних лет фиксируется хорошая статистика средневзвешенной процентной ставки по кредитам, привлеченным под гарантии Алтайского фонда МСП:
На такое снижение, безусловно, повлияла политика Банка Росси в части плавного поэтапного снижения ключевой ставки, а также работа федеральных и региональных программ льготного кредитования предприятий сектора МСБ. Более 60% кредитных сделок, поддержанных гарантиями фонда в 1 полугодии этого года, профинансированы банками по ставкам от 3% до 9,6% годовых.
Сегодня все 15 партнеров Алтайского фонда МСП готовы предложить региональным предприятиям кредитование по Программе субсидирования кредитования, реализуемой в рамках Постановления Правительства РФ
Наталья Магель,
руководитель центра предоставления гарантий, НО «Алтайский фонд МСП»:
Полагаем, что на фоне снижения кредитных ставок увеличилась и средняя сумма привлеченного под гарантии фонда кредита — с 15 млн. руб. в 2018 году до 17 млн. руб. в текущем.