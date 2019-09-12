Кредитная история испорчена: что делать, если больше негде занять

Многочисленные отказы по кредитам могут стать преградой на пути к реализации семейных, личных или деловых планов, когда возникает потребность в дополнительном финансировании. Но испорченная кредитная история — это точно не приговор.

Почему кредитная история может быть испорчена?

Каждый раз, получая кредит в банке или заём в микрофинансовой организации (МФО), сведения о кредите и все детали его обслуживания заносятся в личную кредитную историю заемщика. В том числе, в истории фиксируются факты просрочки платежей — как по закрытым кредитам, так и по действующим, а также информация о невыполненных решениях суда по выплате алиментов и задолженности по услугам ЖКХ.

Что делать если кредитная история уже испорчена?

Когда подаешь заявку на кредит уже в десятый по счету банк, а в ответ получаешь отказ, то это не значит, что всё потеряно. Сервис займов под залог автотранспорта — один из современных способов кредитования, который может выручить с деньгами.

Это не означает, что при оформлении займа под залог автотранспорта никто не будет смотреть вашу кредитную историю. Будут, но под другим углом: у микрофинансовых организаций более лояльное отношение к ошибкам заемщика, совершенным при обслуживании кредитов или займов.

Например, сервис займов под залог «Ваш инвестор» рассматривает все заявки индивидуально, а не в автоматическом, «конвейерном» режиме. Таким образом, при принятии решения о выдаче или отказе займа используется более гибкий подход.

Ко всему прочему, оформляя займы под залог и добросовестно исполняя свои обязательства, можно улучшить свою кредитную историю, ведь микрофинансовые организации так же, как и банки, передают сведения в бюро кредитных историй.

Узнайте больше о займах под залог автотранспорта на сайте vashinvestor.ru.

«Ваш инвестор» — сервис комфортных займов под залог

Тел.: 8−800−555−00−31 (звонок по России бесплатный)

Сайт: vashinvestor.ru

Займы предоставляет ООО МКК «Ваш инвестор». Свидетельство ЦБ РФ № 651303550004037. Подробные условия выдачи займов на сайте vashinvestor.ru.