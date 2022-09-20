Кредитные каникулы хотят продлить в России до 31 марта

Ведомство предлагает продлить механизм кредитных каникул еще на полгода. Планируется, что это поможет защитить права россиян в трудной ситуации, если они не успели воспользоваться этой мерой.
«Также это уменьшит риски финансовой стабильности кредиторов», — подчеркнули в пояснительной записке к проекту.
Кстати, ЦБ ожидает решения о продлении кредитных каникул в осеннюю сессию Госдумы, рассказал ранее эксперт Центробанка Михаил Мамута, пишет ТАСС.
Как уточняет РИА Новости, каникулы можно получить по всем займам, выданным до 1 марта
Лимиты составляют: 300 тыс. рублей — для физлиц, 350 тыс. рублей — для индивидуальных предпринимателей, 200 тыс. рублей — по кредитным картам, 700 тыс. — для автомобильных кредитов.
Ранее стало известно, что в России стали реже брать мебель и технику в кредит.