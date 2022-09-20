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Экономика

Кредитные каникулы хотят продлить в России до 31 марта

Кредитные каникулы предлагают продлить до 31 марта 2023 года в России. С соответствующей инициативой выступил Минфин. Проект постановления опубликовали на сайте gov.ru.

Кредит.
Кредит.
СС0

Ведомство предлагает продлить механизм кредитных каникул еще на полгода. Планируется, что это поможет защитить права россиян в трудной ситуации, если они не успели воспользоваться этой мерой.

«Также это уменьшит риски финансовой стабильности кредиторов», — подчеркнули в пояснительной записке к проекту.

Кстати, ЦБ ожидает решения о продлении кредитных каникул в осеннюю сессию Госдумы, рассказал ранее эксперт Центробанка Михаил Мамута, пишет ТАСС.

Как уточняет РИА Новости, каникулы можно получить по всем займам, выданным до 1 марта

Лимиты составляют: 300 тыс. рублей — для физлиц, 350 тыс. рублей — для индивидуальных предпринимателей, 200 тыс. рублей — по кредитным картам, 700 тыс. — для автомобильных кредитов.

Ранее стало известно, что в России стали реже брать мебель и технику в кредит.

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