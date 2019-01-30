Кредитный портфель Алтайского филиала Россельхозбанка в сегменте малого и среднего бизнеса превысил 3,9 млрд

За 2018 год Алтайский региональный филиал АО «Россельхозбанк» направил на финансирование предприятий малого и среднего бизнеса более 3,8 млрд рублей. По состоянию на 1.01.2019 года кредитный портфель филиала в этом сегменте превысил 3,95 млрд рублей.

В настоящее время в филиале обслуживается свыше 780 предприятий и индивидуальных предпринимателей, относящихся к данным сегментам бизнеса. Услугами Банка пользуются организации различных сфер деятельности — промышленности, строительства, торговли, сферы услуг. Наибольшая доля клиентов приходится на предприятия агропромышленного комплекса. Отметим, на сезонные работы в 2018 году клиентам малого и среднего бизнеса предоставлено 2,7 млрд рублей, что на 37% выше показателя 2017 года.

В линейке Банка на сегодняшний день действуют более 20 программ кредитования бизнеса как на текущие, так и на инвестиционные цели. Преимуществами кредитов от Россельхозбанка являются конкурентные процентные ставки, минимальные сроки рассмотрения заявки и прозрачная система ценообразования, также возможность установления индивидуального графика погашения кредита.

Владимир Богданов,

директор Алтайского РФ АО «Россельхозбанк»:

Мы понимаем, что банковский кредит для малого бизнеса это один из эффективных инструментов развития предпринимательства, дающий возможность расширить производственную или товарную базу, внедрить инновационные технологии, оборудовать новые рабочие места. Поэтому, мы стремимся стать для своих клиентов надежным финансовым партнером, обеспечивая индивидуальный подход к каждому клиенту и оперативность в подборе наиболее удобного и выгодного варианта сотрудничества.

Источник: АО «Россельхозбанк»