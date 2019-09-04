Кредитный портфель ВТБ в Алтайском крае превысил 56 млрд рублей

По итогам первого полугодия 2019 года кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай превысил 56 млрд рублей, увеличившись с начала года на 12%.

Розничный кредитный портфель на 1 июля составил 39 млрд рублей (+15% с начала года). Наибольший прирост произошел в сегменте ипотечного кредитования: по итогам полугодия портфель превысил 20 млрд рублей, что на 21% выше аналогичного показателя начала года. Портфель кредитов наличными вырос на 11% и достиг 16 млрд рублей.

За шесть месяцев текущего года ВТБ предоставил частным клиентам около 8,7 млрд рублей заемных средств, что на 13% больше, чем годом ранее. Более половины выдач, по-прежнему, занимают кредиты наличными. Всего с начала года банк в регионе выдал ипотечных кредитов на общую сумму 3,7 млрд рублей (+30%), кредитов наличными — на 4,7 млрд рублей, автокредитов — 279 млн рублей.

Корпоративный кредитный портфель, представленный сегментом среднего и малого бизнеса, по итогам полугодия превысил 17,2 млрд рублей. В его отраслевой структуре наибольшую долю занимают компании жилищного и коммерческого строительства, недвижимости, стройматериалов (24%), далее следуют предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности (17%), сферы торговли (16%), пищевой промышленности и сельского хозяйства (15%).

Портфель средств юридических лиц за шесть месяцев 2019 года увеличился на 8% по сравнению с началом года и достиг 20,5 млрд рублей.

«Банк продолжает расширять сотрудничество с региональными предприятиями малого и среднего бизнеса: число клиентов, использующих продукты ВТБ, с начала года выросло на 6%, — отметил Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай. — В соответствии с новой стратегией банка, мы активно развиваем цифровые каналы обслуживания и повышаем скорость принятия решений. Это находит свое отражение в росте финансовых показателей — ведь для клиентов важно получить современные качественные сервисы в короткий срок и с наименьшими затратами».

Банк ВТБ (ПАО)