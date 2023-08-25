Кредитно-гарантийный портфель ВТБ в регионах Алтая превысил 85 млрд рублей

Банк ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай по итогам 1 полугодия 2023 года нарастил совокупный кредитно-гарантийный портфель розничного и корпоративного бизнеса на 8% до 85 млрд рублей. Портфель привлеченных средств вырос на 17% и достиг 90 млрд рублей.

По итогам первого полугодия объем розничного кредитования ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай увеличился на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За шесть месяцев клиенты банка оформили около 17 тысяч кредитов более чем на 13,3 млрд рублей. Портфель кредитов физлиц вырос на 10% до 63,9 млрд рублей, основную его часть - около 42 млрд – составляет ипотека.

Спрос на кредиты наличными вырос более чем в 2 раза по сравнению с первым полугодием 2022 г. – в текущем году банк выдал более 14,5 тысячи нецелевых займов на 7 млрд рублей. В сегменте ипотеки жители региона оформили более 1,8 тысячи кредитов на сумму около 5,8 млрд рублей, 40% ипотечных сделок в январе-июле банк провел в рамках программ с господдержкой. Объем выдач автокредитов по сравнению с первым полугодием прошлого года увеличился в 2,6 раза и достиг 550 млн рублей.

Региональный портфель кредитов среднему и малому бизнесу с начала года увеличился до 17,8 млрд рублей. Топ-3 отраслей кредитного портфеля сформировали компании пищевой промышленности и сельского хозяйства (39%), строительства и недвижимости (27%), а также сферы торговли (22%).

Портфель гарантий, предоставленных банком алтайским предприятиям среднего и малого бизнеса, составил 3,3 млрд рублей, увеличившись к началу года на 8%. Основной их объем приходится на гарантии исполнения контрактных обязательств, гарантии под финансирование через ФРП, под поручительство ВЭБ, а также гарантии в пользу налоговых органов. Во втором квартале ВТБ увеличил максимальную сумму и расширил линейку гарантий с оформлением онлайн: клиенты могут подать заявку в интернет-банке на все гарантийные продукты на сумму до 500 млн рублей на срок до 62 месяцев.

С начала года совокупный портфель привлеченных средств розничных и корпоративных клиентов ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай вырос на 17% и достиг 90 млрд рублей. Из них 54 млрд составляют средства физлиц, еще 21,6 млрд – ресурсы компаний среднего и малого бизнеса.