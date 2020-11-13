Кредитор подал заявление о банкротстве умершего профессора-экономиста из АлтГУ

5 ноября в арбитражный суд Алтайского края поступило заявление о признании банкротом Ольги Мамченко, скончавшейся 30 июня 2020 года — бывшего декана экономического факультета АлтГУ, профессора и заведующего одной из кафедр. Это не первая в регионе попытка признать несостоятельным умершего человека.

Осталась должна

Заявление в арбитраж подал Константин Коваленко — человек, который несколько лет судился с Ольгой Мамченко.

Коваленко продал ей нежилое здание площадью около 350 кв. метров за 8 млн рублей — именно эту сумму они указали в договоре купли-продажи. Однако Мамченко оплатила лишь половину.

И хотя она пыталась признать сделку купли-продажи ничтожной (так как постройка изначально была самовольной), процесс она все же проиграла. Две судебные инстанции признали: Мамченко должна заплатить продавцу — вместе с процентами сумма составила 4,4 млн рублей.

Ольга Мамченко. asu.ru.

После вступления решения в силу Центральный райсуд выдал исполнительный лист на взыскание с нее этой суммы.

Известно, что после этого приставы арестовали ее имущество и счета, включая счет социальной карты, на которую перечислялась ее пенсия. Но она добилась того, что взыскание долга с зарплаты в АлтГУ и пенсии незаконным.

Заявление принято

Как ранее сообщал Altapress.ru, профессор АлтГУ, в прошлом работавшая деканом экономфака, Ольга Мамченко умерла 30 июня 2020 года.

Константин Коваленко подал заявление о признании ее банкротом 5 ноября, следует из документа арбитражного суда, опубликованного в картотеке. О сообщил о ее долге в 4,2 млн рублей — очевидно, за два года небольшая часть долга была погашена.

Заявление кредитора суд принял, его обоснованность будет рассматриваться 7 декабря.

Задолженность по базе данных приставов. УФССП , скан.

Не первое дело

Возможность банкротства гражданина после их смерти законом предусмотрена. В конкурсную массу гражданина, признанного несостоятельным, включается имущество, составляющее его наследство.

Собственность, принадлежащая покойному, может быть выставлена на торги.

У Ольги Мамченко кроме здания, купленного у Коваленко, в собственности также 100% доли в уставном капитале «Сибирской компаний «Строй-Инвест», 24% доли в уставном капитале «Строительное управление-45» и некоторое другое имущество, указано в одном из решений суда общей юрисдикции.

Аукцион. Торги. pixabay.com

Между тем, это не первое дело о банкротстве умершего человека в Алтайском крае. В 2016 году арбитраж признал несостоятельным Валерия Сарайкина, фермера из Первомайского района. К моменту банкротства его не было в живых уже более полутора лет.

Впрочем, дело о его банкротстве до сих пор не завершено.