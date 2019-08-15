Кредиторы «Иткулького спиртзавода» массово подают иски с многомиллионными претензиями

В Арбитражный суд Алтайского края за последний месяц поступило десять исков от кредиторов «Иткульского спиртзавода». Огромные задолженности есть у предприятия перед банками, налоговой инспекцией и частными компаниями. Их общая сумма превышает 1 млрд рублей.

Как следует из материалов суда, по состоянию на 20 июня «Иткульский спиртзавод» задолжал Сбербанку России 511,4 млн рублей, «Восточному экспресс банку» — 201,3 млн, «Промсвязьбанку» — 134,7 млн.

У последнего есть исполнительный лист на взыскание с предприятия текущего долга. 6 августа свою претензию алтайскому заводу предъявил банк «ВТБ», который требует вернуть ему 3 млн рублей.

Что касается налоговой службы, то здесь долг относительно небольшой — 33,3 млн рублей.

Пытаются вернуть свои средства и ресурсовики. Долг спиртзавода перед компанией «Барнаульская генерация» составляет 765,1 тыс. рублей.

В каком состоянии находится предприятие?

Производственную деятельность предприятие прекратило с 1 февраля 2019 года в связи с тем, что были арестованы его счета. С этого момента ежемесячный убыток «Иткульского спиртзавода» составляет около 20 млн рублей.

«Иткульский спиртзавод» в Зональном районе Анна Зайкова

Согласно представленному бухгалтерскому балансу по состоянию на 31.03.2019 внеоборотные активы должника составляют 439 млн. рублей, оборотные — 664,3 млн рублей, говорится в материалах суда.

По данным на начало мая, на «Иткульском спиртзаводе» числилось 356 работников. Задолженность по заработной плате перед ними погашена.