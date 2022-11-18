90% кредитов алтайским аграриям в этом году Россельхозбанк выдал на льготных условиях

С начала 2022 года Россельхозбанк на Алтае предоставил предприятиям агросектора двух регионов кредиты на сумму более 12 млрд рублей, что на 40% превысило показатели за аналогичный период прошлого года. Из них 80% составило финансирование сезонных работ. В Алтайском крае и республике Алтай на сезонные работы направлено 9,8 млрд рублей кредитных средств, что на 110% больше, чем годом ранее на эту же дату. Объем льготного кредитования составил 90%. Рост 36% по сравнению с показателями прошлого года.

«Алтайский край намолотил порядка 5,5 млн тонн зерновых, и Россия в целом собрала рекордный урожай — более 150 млн тонн. Предыдущие три года позволили аграриям края серьезно перевооружить производство, обновить парк техники, запустить новые производственные мощности. На сегодняшний день надо более тщательно просчитывать экономику наших хозяйств и к нашему счастью есть кредитные ресурсы, которые Россельхозбанк готов выдавать и выдает малому и среднему бизнесу по льготной ставке», — прокомментировал итоги сезона председатель Союза крестьянских (фермерских) формирований (КФФ) Алтайского края Александр Балаков.

На Алтае кредитование среднего малого и микробизнеса вместе подросло на 22% до 7 млрд рублей. Кредитование крупного бизнеса выросло на 5%, или на 4,1 млрд рублей по сравнению с прошлым годом. РСХБ в целом усилил поддержку экспортно ориентированных компаний, профинансировав их на 552,4 млрд рублей (+46,5% к аналогичному периоду 2021 года). В Алтайском филиале РСХБ также наблюдается рост поддержки экспортных сельхозпредприятий на 136% к уровню 2021 года, увеличив объем кредитования до 4 млрд рублей.

«Что касается экспортно ориентированных компаний Алтайского края, то они, как и все, ищут новую логистику поставок и новые рынки сбыта. Традиционные рынки — страны Средней Азии следят за конъюнктурой и проявляют интерес к нашему зерну и молоку. По поставкам в Китай есть межправительственные соглашения, которые надо начинать реализовывать. Руки мы не опускаем, а наоборот, засучив рукава, начали работать с удвоенными силами», — прокомментировал ситуацию с экспортом исполнительный директор Союза КФФ Алтайского края Александр Вайс.

«Россельхозбанк продолжает поддерживать предприятия агропромышленного комплекса двух алтайских регионов, предлагая не только финансовые ресурсы, но и собственные цифровые платформы, которые открывают новые возможности для аграриев: Свое Фермерство — для успешного ведения бизнеса, Свое Родное — для реализации продукции, Свое Село — для улучшения жилищных условий и другие. Нам удалось в условиях этого года сохранить льготное финансирование для аграриев. Понимая необходимость оперативного реагирования на изменения рынка, мы делаем все, чтобы ускорить процессы», — отметил директор Алтайского филиала Николай Бойко.

Всего с начала 2022 года по всей стране Россельхозбанк предоставил агропромышленному комплексу свыше 1,3 трлн рублей кредитных средств, на 3,4% превысив результат за аналогичный период прошлого года. Из них 579,1 млрд рублей, или 43,6%, заемщики получили по льготной ставке. Объем льготного кредитования вырос на 24,9%, а его доля в выдачах — на 7,5 процентного пункта.

На проведение сезонных работ в целом по России Россельхозбанк выдал 633,9 млрд рублей (+36,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года), из которых более 70% было предоставлено на льготных условиях. Доля банка в финансировании сезонных работ составила 69%. В ряде регионов Россельхозбанк — единственный, кто кредитует это направление.

АО «Россельхозбанк»