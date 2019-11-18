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Экономика

Кремлевский журналист Дмитрий Киселев назвал закон о вине «настоящей революцией»

Председатель Союза виноградарей и виноделов России и генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев считает «настоящей революцией» законопроект о виноделии, который в России планируется рассмотреть на заседании в Госдуме 19 ноября.

Вино. Алкоголь.
Вино. Алкоголь.
Daniel Lee, CC BY-ND 2.0, part from original

По словам Киселева, такого документа в России до этого не было принято.



«Закон о вине в Российской империи был усилиями Льва Сергеевича Голицына принят в апреле 1914 года, подписан императором, но летом уже разразилась Первая мировая война, а с ней и «сухой закон», — отметил журналист в интервью «Известиям».

Дмитрий Киселев на заседании Совета по русскому языку.
Дмитрий Киселев на заседании Совета по русскому языку.
kremlin.ru

Он также напомнил, что закон о вине не был принят при Советском Союзе и в России. Телеведущий выразил надежду, что нынешняя инициатива «оздоровит отрасль».

В середине октября группа депутатов внесла в Госдуму проект закона «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации», которым предлагается закрепить само понятие «вино», а также «крепленое вино», «игристое вино», «виноградосодержащий напиток», а также определить нормы оформления этикеток, позволяющие отличить один напиток от другого, и правила производства винодельческой продукции.

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