Крылья, пропеллер и колеса. На чем в Алтайском крае дешевле перевозить промышленные грузы

Вода, земля, воздух и шпалы — четыре способа доставить грузы из точки, А в точку Б. Как оказалось, в Алтайском крае одни из данных способов недоступны, а другие нерентабельны. Что происходит на рынке грузоперевозок — разобрался altapress.ru.

Водица не годится

Водная артерия Алтайского края тридцать лет назад была «шелковым путем» — все промышленные и сельскохозяйственные грузы шли по обскому маршруту Барнаул — Бийск — Камень-на-Оби и дальше в Новосибирск. Тогда грузоперевозки были необходимы для поставки сырья в регионы по всей стране, они поддерживались государством и находились под его контролем, соответственно, получали финансирование.

Постсоветское пространство не оставило водным грузоперевозкам в Алтайском крае шанса: предприятия перешли в частные руки, самоокупаемость стала решающим фактором существования, сократилась производственная сила.

Стоимость транспортировки грузов. altapress.ru

В настоящий момент сфера представлена парой компаний, которые перевозят промышленные грузы (щебень, песок и строительные материалы) преимущественно из Бийского карьера в Барнаул. По словам специалистов из сферы грузоперевозок, водники пришли в край года два назад. Сейчас готовятся наладить грузопоток по Оби.

Андрей Плешаков,

директор транспортной компании «РТК Алтай»:

Водные грузоперевозки в крае пока не развиты, хотя все условия у нас есть, включая главное преимущество для промышленников — возможность перевозить грузы с большим тоннажем. Пример для сравнения: в железнодорожный вагон можно загрузить 60−70 тонн, а баржа спокойно выдержит несколько тысяч тонн. Если разделить «выносливость» баржи на килограмм веса, то затраты при перевозках по воде окажутся копеечными. Окупятся расход топлива, время на доставку и разгрузку.

Андрей Плешаков , директор транспортной компании «РТК Алтай». Анна Зайкова.

Когда речь идет о сотнях тонн, то с речным транспортом тягаться невозможно. Но из-за его неразвитости в крае основную нагрузку по перевозке промышленных грузов берут на себя железнодорожные линии.

Вагончик тронется , деньга останется

Железнодорожные перевозки — второй по востребованности способ транспортировки грузов после автомобильных. Дело в том, что ж/д перевозки — процесс не быстрый. Для того чтобы груз оказался в конечном пункте, логистическая компания должна согласовать работу с несколькими посредниками.

Нужно найти перевозчика, в чьей собственности находятся вагоны и состав, договориться с непосредственным перевозчиком состава — с РЖД. А также определить, кто и как будет встречать груз в конечном пункте — сам заказчик или автомобильные перевозчики.

Уголь в Яровом. Instagram altai_government_open

После того как все формальности будут учтены, начинается доставка груза к пункту погрузки и сортировки. Здесь тоже не все просто.

Не каждое предприятие оснащено приемными площадками, железнодорожными подъездами. Поэтому подвоз грузов к железнодорожным станциям производится на автомобилях и спецтехнике.

Таким образом, стоимость транспортировки по железнодорожным линиям будет выше, так как в процессе задействованы еще и автомобильные перевозчики.

Стоимость транспортировки грузов. altapress.ru

Андрей Плешаков,

директор транспортной компании «РТК Алтай»:

Тарифы железнодорожных перевозок зависят от вида груза и веса. Например, стоимость перевозки определенного объема муки из Барнаула в Москву составит 100 тыс. рублей. Но если в этих же вагонах тем же составом транспортировать промышленный груз или оборудование, то ценник окажется выше в два или три раза. Причем вес промышленного груза за ту же стоимость может быть куда ниже, чем сельскохозяйственного.

И все же специалисты говорят, что железная дорога — это единственное решение на сегодняшний момент для края, если речь идет о сотнях и тысячах тонн промышленного груза, которые нужно отправлять на дальние расстояния.

Автомобильные перевозчики тоже могут осуществлять подобные выезды. Однако на машинах кузбасский уголь не повозишь и лесной массив в Китай не переправишь — встанет в копеечку. Слишком велики расстояние, объем и масса.

Не плывет , не едет и даже не всегда летит

В Алтайском крае грузовое авиасообщение практически так же не развито, как и водное. Если и осуществляется перевозка, то в основном это товары народного потребления. По словам специалиста, воздушное судно не берет на борт большие «тяжести».

Стоимость транспортировки грузов. altapress.ru

Андрей Плешаков,

директор транспортной компании «РТК Алтай»:

В алтайских авиаперевозках речь вообще не идет о больших объемах грузов. Обычно это что-то срочное — образцы, промышленные запчасти. Весь поток осуществляется через Москву. Даже если груз нужно транспортировать в Екатеринбург, из отправной точки (Барнаул) его отправят в Москву, там перенесут на другой борт и доставят в конечный пункт (Екатеринбург). Это не очень удобный способ для постоянных перевозок. Однако действенный, если нужно доставить срочный или сезонный товар.

Стоимость грузоперевозок по воздуху гораздо выше, чем остальными видами транспорта. Но если уж дело дошло до трансфера по воздуху, то заказчик о финансовой стороне вопроса не задумывается — для него важна скорость доставки (от суток до пары часов).

Обычно авиасообщением доставляют негабаритные грузы массой более 32 кг, размерами больше 2 м по трем измерениям. Такие грузы могут отправляться регулярными рейсами. Однако иногда требуются спецрейсы или чартеры, тогда стоимость услуги вырастает.

Фура «на грани фола»

Последние 10−15 лет автомобили укоренились в нише грузоперевозок и создали на рынке жесткую конкуренцию. Сфера представлена крупными компаниями, небольшими частными фирмами и физическими лицами, которые покупают автомобили и сами занимаются погрузкой и доставкой.

Андрей Плешаков , директор транспортной компании «РТК Алтай». Анна Зайкова.

Резкое увеличение подвижного состава провоцирует скачки цен, поэтому уловить среднюю стоимость грузоперевозок по краю трудно. Предприниматели самозабвенно занижают ценник, приближая его к уровню себестоимости, лишь бы клиент пользовался именно их услугами.

Андрей Плешаков,

директор транспортной компании «РТК Алтай»:

Несмотря на востребованность, у автомобильных грузоперевозок сейчас много проблем. Например, фуры перестали себя окупать, так как расчетные данные расходятся с реальными. В среднем за доставку груза из Барнаула в Москву грузоперевозчик получает 250 тыс. рублей. Но по расчетным данным, в которые закладываются риски, расходы на топливо, налоги и прочие критерии, перевозчик должен заработать не меньше 320 тыс. Поэтому грузоперевозки на автомобильном транспорте — это игра на грани фола, постоянный поиск баланса.

Тем не менее автомобильный и спецтранспорт — это пока единственная возможность в крае регулярно транспортировать грузы по региональным и внутрироссийским маршрутам. Его преимущество — мобильность, отсутствие цепочки посредников, как у других видов транспорта.

Стоимость транспортировки грузов. altapress.ru

В стоимость автомобильных грузоперевозок включены налог за пользование федеральными дорогами «Платон», транспортный ежегодный налог, затраты на топливо и зарплату сотрудникам, страховка машины. Также нужно учитывать нюансы местного законодательства, если грузы идут за границу.

Разброд и шатание

Наш эксперт недвусмысленно намекнул, что в Алтайском крае беспрепятственно функционируют два типа грузоперевозок — автомобильный и железнодорожный. Первый тип более востребован из-за мобильности, скорости и стоимости, если малотоннажный груз нужно доставить в соседний город или регион. Второй тип необходим, когда масса груза превышает сотни тонн.