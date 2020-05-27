Кризис перепроизводства. На Алтае скопились тысячи тонн невостребованного сыра и масла

В Алтайском крае скопились тысячи тонн сыра и сливочного масла, невостребованные рынком. Информация об этом прозвучала на заседании фракции «Единая Россия» в АКЗС в ходе обсуждения острой для села темы — обвального падения цен на сырое молоко. Из-за этого в Михайловском районе частники отказались сдавать молоко, но сейчас забастовка сошла на нет. Тем временем скупщики молока продолжают снижать цены.

Ненужные алтайские сыры

О том, что на складах молоперерабатывающих предприятий региона скопилось около 6 тыс тонн сыра и более 4 тыс. тонн сливочного масла, рассказал altapress.ru депутат АЗКС Анатолий Вытоптов.

Невостребованность сыров и масла объясняется, в частности, снижением спроса со стороны конечного потребителя в связи с распространением пандемии — сокращением затрат покупателей на более дорогостоящие молочные продукты.

Сыр. Молоко. СС0

Цены продолжат пикировать

Сокращение спроса — один из серьезный факторов, которые давят на рынок, на который сейчас поступают все большие объемы молока. Из-за этого скупщики и снижают закупочные цены.

В Шипуновском районе в понедельник 25 мая цены на сырое молоко с частных подворий снизили сразу на 2 рубля, с этой даты его закупают по 15 рублей за литр, рассказал Алексей Кобяков, депутат Тугозвоновского сельсовета.

«И скупщики заявили, что с 1 июня будет 10 рублей за литр. А цены на продукты в магазинах не падают или растут», — возмущается Кобяков.

Молоко. Ирина Пергаева

Забастовка сошла на нет

О том, что цены с 21 рубля в конце зимы резко упали до 15 рублей в мае, сообщали неделей раньше жители Михайловского района. Из-за этого владельцы частных подворий района 18 мая отказались сдавать молоко по таким ценам, договорившись об этом на сельских сходах.

Однако забастовка продлилась недолго. Как сообщил «Алтайской правде» начальник сельхозуправления района Виталий Тищенко, 20 мая она в основном закончилась.

Большинство частников все же решили сдавать продукцию, отказников остались единицы. Другого выхода у людей, кроме как отдавать молоко по низким ценам, просто нет.

Производство молока в регионах России. Алтайкрайстат.

Алексей Кобяков говорит, что в Шипуновском районе несколько частников договорились записать видеообращение и отослать его на сайт президента и в СМИ. Они все же надеются, что об их бедах услышат власти и найдут хоть какие-то меры, которые помогут исправить ситуацию.

Кризис перепроизводства раз в три-четыре года

Надо сказать, что затоваривание сыром и маслом случалось в Алтайском крае и в докоронавирусные времена. В 2015 году на складах молокоперерабатывающих предприятий региона скопилось около 3−3,2 тыс. тонн сыра и 2,4−2,6 тыс. тонн масла.

Поставщики сырого молока тогда тоже говорили о серьезном падении цен на их продукцию, а переработчики молока рассказывали «Российской газете», что кризис перепроизводства у них происходит каждые три-четыре года. Влияет на это, в том числе, импорт «молочки». И в том числе — «серый» импорт.

Но со временем запасы, что называется, рассосались. В 2019 году летнего падения цен на сырое молоко на было.