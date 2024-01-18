Круглогодичный языковой лагерь «Саншайн» победил в конкурсе лучших социальных проектов

Рассвет лагеря «Саншайн»
Языковой лагерь «Саншайн» — самый «взрослый» социальный проект среди всех победителей регионального этапа конкурса «Мой добрый бизнес-2023». Он работает с 2000 года. За это время в лагере отдохнули более 11 тыс. детей как из Алтайского края, так и других регионов России.
До открытия лагеря Светлана Масловская работала преподавателем английского языка в Алтайском государственном университете. В 1998 году она поехала в Америку по международной программе CC USA и работала вожатой в лагере.
В Барнаул я вернулась с огромным желанием создать для детей в Барнауле творческую англоязычную среду, в которой бы они познавали язык через бытовые ситуации, а не только на языковых занятиях. Чтобы они общались друг с другом, изучали культуру и традиции других стран и раскрывали себя, — рассказывает Светлана.
В 2000-м году вместе с коллегами из университета Светлана воплотила свою идею в жизнь — на свет появился языковой лагерь «Саншайн». В первый год прошло всего две смены по 60 человек. В лагерь попали только те дети, которые успешно прошли устное собеседование на английском языке.
Но в следующие года мы отказались от этого. Ведь хорошие результаты собеседования не сравнятся с реальным желанием ребенка изучать язык, — добавляет Светлана.
С каждым годом число «кемперов» увеличивалось: 140, 270 детей… В дальнейшем лагерь «Саншайн» стал работать уже на всех школьных каникулах. Всего в год проходит восемь смен: зимой, осенью и весной (6 дней) и пять смен летом (14 дней).
С 2005 года на базе лагеря «Саншайн» работает лицензированная школа вожатых. По ее окончанию выпускники получают сертификат, который дает им право работать не только в «Саншайн», но и в других лагерях.
Наши вожатые — это лучшие представители студентов барнаульских университетов. Большинство приходит к нам из лингвистического института АлтГПУ. Для меня, как для директора лагеря, важно, чтобы у вожатого были такие качества, как порядочность, ответственность, доброта, любовь и забота о людях. Ведь вожатый в лагере — это пример для детей, — рассказывает Светлана.
Влюбиться в язык
Смены в лагере «Саншайн» поделены на разные возрастные категории. Для детей от 6 до 13 лет есть смена «Саншайн юниор». Она подходит для тех ребят, которые в первый раз приезжают в языковой лагерь. Для них это отличная возможность проявить самостоятельность вдали от родителей. Маленькие «кемперы» живут в санаториях в комфортных условиях недалеко от города.
Детей постарше — от 9 до 17 лет — приглашают на языковые смены, которые проходят на базах в предгорье Горного Алтая.
Подростки от 12 до 17 лет могут приехать на специальную смену-семинар «Стажеры». На смене дети обсуждают такие темы, как бизнес, искусство, обучаются финансовой грамотности, ораторскому искусству и актерскому мастерству. Для них проходят профориентационные мастер-классы и различные тренинги.
Программа каждой смены включает в себя два блока: образовательный и творческий. Первый — состоит из языковых занятий, психологических тренингов и мастер-классов. На языковые занятия дети идут согласно своей языковой подготовке.
Во второй блок входят вечерние мероприятия, спортивные соревнования, конкурсы и общелагерные игры. Все мероприятия проходят на английском языке. Переводчиками нередко выступают сами дети. Так «кемперы» нескучно и весело получают новые знания и практикуют языковые навыки.
Отдельное место в программе отводится формированию навыков работы в команде и выявлению лидерских качеств через игры на взаимодействие и сотрудничество.
Каждая смена — авторская и уникальная. Многие дети приезжают к нам из сезона в сезон, и потому нам нельзя повторяться. Вожатые учитывают интересы детей и посвящают сезон тем темам, которые интересуют ребят. В прошлом году смены назывались «Приключения Семейки Адамс: Уэнсдей ведет расследование», «Саншайн в прямом эфире» и «Целое лето искусства», — рассказывает директор лагеря.
В чем же популярность лагеря среди детей? Сами «кемперы» отмечают несколько причин. Первая — новые ощущения и яркие эмоции, которые остаются с ними на всю жизнь. В лагере царит атмосфера добра, тепла и искренности. Вторая причина — это общение с близкими по духу людьми. И третья — возможность раскрыть себя и научиться чему-то новому.
Социальные Предприниматели: Центр «Мой бизнес» Алтайского края оказывает услуги в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным в 2019 году. Цель проекта — поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт.
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