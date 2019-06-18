Крупная оптовая компания на Алтае подозревается в уклонении от уплаты налогов

Как сообщает официальный сайт СУСКа, по версии следствия, руководство юридического лица, применяющего общую систему налогообложения, «в результате создания фиктивного документооборота с недобросовестными контрагентами за налоговые периоды 2016−2018 годов не уплатило в бюджет более 70% полагающихся к уплате налогов в сумме более 6,5 млн. рублей».

Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

В случае, если вина руководителя компании будет доказана, ему грозит штраф в размере от 100 до 300 тыс рублей либо лишение свободы на срок до двух лет В любом случае ему будет запрещено заниматься предпринимательской деятельностью.