Крупная сетевая компания отсудила у независимого поставщика энергии Барнаула больше 100 млн рублей

Небольшая барнаульская компания «Энергия Маркет» пытается в Верховном суде оспорить решение арбитража, по которому с нее взыскали больше 140 млн рублей в пользу самой крупной в регионе электросетевой компании «МРСК Сибири» (сегодняшнее название — «Россети Сибирь»). «Энергия Маркет» известна тем, что поставляет электричество торговым центрам и другим юрлицам Индустриального района. Между тем, суд пришел к выводу: из-за того, что фирма недоплачивала, потребители переплачивали.

Кто участвовал в споре?

В этом многомиллионном споре несколько участников.

Крупнейшая в регионе электросетевая компании — «МРСК Сибири» ( «Россети Сибирь»). Небольшая барнаульская сетевая компания «Энергия-Транзит» — смежник предыдущей. Владеет электросетями , включая подстанции , в Индустриальном районе Барнаула. К ее сетям подключены торговые центры «Леруа Мерлен», «Огни», «Весна», школы , детсады , бойлерная и другие. «Энергия Маркет» — отвечает за куплю-продажу электроэнергии для потребителей , подключенных к сетям «Энергии-Транзит». К ней и подал иск электросетевой гигант.

ТРЦ «Огни», @anatolevna_0212

Из-за чего спорили?

Спор между сетевым гигантом и его смежником возник из-за суммы, которая должна поступать в «МРСК Сибири» от потребителей, подключенных к «Энергии-Транзит».

В «МРСК Сибири» полагали: «Энергия Маркет» за три года недоплатила 113 млн рублей. Эту сумму, как утверждали большие энергетики, фирма необоснованно сберегла.

За ее взысканием с процентами компания и обратилась в арбитраж.

Арбитражный суд Алтайского края. Altapress.ru

Почему ответчик — «Энергия Маркет»?

Расчеты между смежными сетями шли не напрямую, а через энергосбытовые компании. Схема довольно сложная.

Юрлица , подключенные к сетям «Энергии-Транзит», платили за электричество фирме «Энергия Маркет». «Энергия Маркет» платит «Алтайэнергосбыту». И в составе платежа — «кусок», предназначенный электросетям ( сетевая составляющая). Со своей стороны «Алтайэнергосбыт» перечислял это кусочек в один «котел» — в «МРСК Сибири». А «МРСК Сибири» распределяла деньги своим смежникам-сетям по индивидуальному тарифу. В том числе «Энергии-Транзит».

Поскольку деньги торговых центров Индустриального района (и, конечно, прочих потребителей), собирала фирма «Энергия Маркет», к ней и подала иск «МРСК Сибири».

«Россети Сибирь». facebook.com/rossetisib

Как появилась сумма в 113 млн рублей?

Большие энергетики полагали: «Энергия Маркет», перечисляя «Алтайэнергосбыту» оплату, недоплатила 113 млн рублей, так как неправильно применяла тариф для сетевого «куска».

Эту часть она рассчитывала, исходя из тарифа для уровня «высокое напряжение» (ВН). Между тем, своим клиентам она перепродавала энергию с учетом уровня «среднее второе напряжение» (СН-2) и «низкое напряжение» (НН).

Словом, покупала дешевле — продавала дороже: ведь чем ниже напряжение, тем выше тариф на передачу. На «дельте» «Энергия Маркет» и зарабатывала по несколько десятков миллионов рублей в год, на что не имела права.

«Россети Сибирь». facebook.com/rossetisib

Что по этому поводу думали в «Энергии Маркет»?

В компании «Энергия Маркет» отвечали на претензии «МРСК Сибири» и в СМИ (подробно ее позиция изложена на сайте amic.ru), и в суде. Иск фирма считала необоснованным.

«Энергия Маркет» — независимая энергосбытовая компания и, значит, может продавать электричество по свободным ценам — как договорилась с потребителем, сообщили в компании.

В ее договоре с «Алтайэнергосбытом» определены точки поставки на уровне напряжения ВН. И это существенное условие договора. Так что оплачивать сетевую часть по какому-то другому уровню напряжения не было оснований.

Плюс, как утверждали в «Энергии Маркет», «МРСК Сибири» получила всю необходимую ей валовую выручку.

«Россети Сибирь». facebook.com/rossetisib

Почему фирма не имела на это права?

И все же «Энергия Транзит» проиграла. Суды трех инстанций сочли аргументы «МРСК Сибири» более весомыми.

В «МРСК Сибири» доказали, что фирма должна оплачивать сетевой «кусок» по тому уровню напряжения, на котором получают энергию конечные потребители — те же торговые центры.

Точкой поставки не может быть граница двух смежных сетей (где высокое напряжение). Потому что точка поставки — это место исполнения обязательств по договорам энергоснабжения или купли-продажи электроэнергии.

И если, скажем, здание «запитано» на уровне СН-2, то и «Энергия Маркет» должна была перечислить «сетевой кусок», исходя из тарифа для СН-2. Иного порядка оплаты закон не предусмотрел.

Объект «Леруа Мерлен». архив компании «АЛЬКОН»

Исполняется ли решение суда?

Для «Энергии Маркет» из этого следовало одно: она должна уплатить «МРСК Сибири» 113 млн рублей плюс проценты. В общей сложности 146 млн.

Сумма иска для этой небольшой компании — огромная: ее выручка в 2019 году составила 216,7 млн рублей, следует из отчета компании.

Тем не менее, как сообщили altapress.ru в «Россети Сибирь» («МРСК Сибири»), большая часть долга уже перечислена. Если бы компания этого не сделала, ее ждало бы банкротство, а ее потребителей — неприятности.

В то же время, по данным картотеки арбитража, «Энергия Маркет» подала жалобу в Верховный суд. Дата слушаний в картотеке пока не указана.

«Россети Сибирь». facebook.com/rossetisib

Кто пострадал от конфликта двух компаний?

В «Россети Сибирь» («МРСК Сибири») объяснили, что при существовавшей в тот период схеме расчетов сетевая компания «Энергия-Транзит» вообще ничего не теряла. Напротив, из «общего котла» она получала все, что ей причиталось по тарифу, утвержденному регулятором.

Однако из-за того, что «МРСК Сибири» недополучала десятки миллионов рублей в год, регулятор вынужден был увеличивать тариф на передачу для всех потребителей.

Из решения арбитражного суда Алтайского края:

Неверное применение тарифа на услуги по передаче электрической энергии на соответствующих уровнях напряжения влечет увеличение тарифной нагрузки на потребителей, так как увеличивает необходимую валовую выручку «котлодержателя» в соответствии с пунктом 42 Методических указаний по регулированию тарифов с применением метода доходности инвестиционного капитала".

Уголовное дело. открытые источники ( CC0)

Причем тут уголовное дело?

Между тем, в феврале 2019 года правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту необоснованного обогащения компаниями «Энергия Маркет и «Энергия Транзит» за счет средств, предназначенных для расчета с «МРСК Сибири».

Дело расследовали больше года, а в мае 2020 года его прекратили. Следствие пришло к выводу: общественно-опасные последствия не наступили, ущерб сетевой компании «МСРК Сибири» («Россети Сибирь») не причинен.

В «Россети Сибирь» с прекращением уголовного дела не согласны и намерены ходатайствовать о продолжении расследования, пояснили в компании.

Управление по тарифам. Altapress.ru

Будут ли уменьшены тарифы для всех потребителей?

На вопрос, будут ли уменьшены тарифы на передачу электроэнергии для всех потребителей, в управлении края по госрегулированию цен и тарифов altapress.ru ответили уклончиво.

Предложения об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2021 год от компаний поступают до 15 июня.

После окончания приема документов представленные материалы проходят экспертизу. И основные параметры единых тарифов на услуги по передаче электроэнергии на 2021 год станут известны только после их детального анализа.