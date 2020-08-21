Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 августа 21°C
Алтайское поле
Экономика

Крупнейшая на Алтае птицефабрика построит зерновой комплекс за 90 млн рублей

В 2019 году птицефабрика «Комсомольская» начала реализацию инвестпроекта по строительству зернового комплекса. По данным регионального минсельхоза, работы завершены уже на 85%.

Зерно.
Зерно.
СС0

Новый объект крупнейшей в Алтайском крае птицефабрики значится в реестре ключевых инвестпроектов, который составляет отраслевое ведомство.

В документе говорится: комплекс в Павловском районе будет включать в себя мехток, зерносушилку и зернохранилище. Его строительство позволит предприятию выстроить полный цикл доведения зерна до кондиционного состояния.

Мощность зерноочистительного комплекса составит 100 тонн/час, зерносушилки — 20 тонн/час. В бункерах силосного типа сможет одновременно храниться 20 тыс. тонн сырья.

Что известно о предприятии

Единоличным собственником птицефабрики «Комсомольская» является «Алейскзернопродукт». По данным ресурса «За честный бизнес», по итогам 2019 года предприятие увеличило на 243 млн рублей свои дохода. За отчетный период они превысили 1,5 млрд рублей.

Птицефабрика
Птицефабрика
Анна Зайкова

На 1 января 2020 года списочная численность работников составляла 373 человека.

«Комсомольская» является крупнейшей птицефабрикой наряду с «Енисейской» из Бийского района и «Молодежной» из Первомайского.

По данным минсельхоза края, за первые шесть месяцев текущего года «троица» произвела 423 млн штук яиц, увеличив мощности на 7%.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость