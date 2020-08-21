Крупнейшая на Алтае птицефабрика построит зерновой комплекс за 90 млн рублей

В 2019 году птицефабрика «Комсомольская» начала реализацию инвестпроекта по строительству зернового комплекса. По данным регионального минсельхоза, работы завершены уже на 85%.

Новый объект крупнейшей в Алтайском крае птицефабрики значится в реестре ключевых инвестпроектов, который составляет отраслевое ведомство.

В документе говорится: комплекс в Павловском районе будет включать в себя мехток, зерносушилку и зернохранилище. Его строительство позволит предприятию выстроить полный цикл доведения зерна до кондиционного состояния.

Мощность зерноочистительного комплекса составит 100 тонн/час, зерносушилки — 20 тонн/час. В бункерах силосного типа сможет одновременно храниться 20 тыс. тонн сырья.

Что известно о предприятии

Единоличным собственником птицефабрики «Комсомольская» является «Алейскзернопродукт». По данным ресурса «За честный бизнес», по итогам 2019 года предприятие увеличило на 243 млн рублей свои дохода. За отчетный период они превысили 1,5 млрд рублей.

Птицефабрика Анна Зайкова

На 1 января 2020 года списочная численность работников составляла 373 человека.

«Комсомольская» является крупнейшей птицефабрикой наряду с «Енисейской» из Бийского района и «Молодежной» из Первомайского.

По данным минсельхоза края, за первые шесть месяцев текущего года «троица» произвела 423 млн штук яиц, увеличив мощности на 7%.