Крупнейшие производители напитков на Алтае хорошо заработали на бегстве мировых брендов

Два крупных пивоваренных завода в Барнауле и Бочкарях в 2022 году увеличили чистую прибыль. Об этом свидетельствует отчетность, размещенная на портале "Прозрачный бизнес". Рост финансовых показателей произошел на фоне проблем с логистикой, о которых заявляли сами производители.

Как следует из финансовой отчетности, выручка "Бочкаревского пивоваренного завода" в 2022 году составила 5,2 млрд рублей, что на 40% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль тоже возросла на 64,5% и составила 376,4 млн рублей.

У "Барнаульского пивзавода" показатели оказались скромнее - рост выручки по итогам 2022 года составил 20%. Итоговый показатель остановился на отметке 3,1 млрд рублей. Чистая прибыль предприятия - 130 млн рублей. Примечательно, что годом ранее БПЗ отчитывался о прибыли всего в 16,7 млн рублей.

Первый налив колы в стеклобутылку. 14 июня 2022 г. Олег Укладов

На чем зарабатывали

Судя по размещенным документам, в 2022 году больше всего денег "Бочкарям" принесли газированные напитки. Выручка от их продаж в 2022 году возросла на 795 млн рублей (по сравнению с 2021-ом) и почти на 1 млрд (по сравнению с 2020-ом). По пиву не такой взрывной рост - по году плюс 323 млн рублей.

Данных по выручке от продажи продукции "Барнаульского пивзавода" в открытом доступе нет.

Ранее представители двух предприятий в один голос говорили о том, что уход с российского рынка крупных иностранных компаний существенно облегчил жизнь региональным производителям. Что "Бочкари", что БПЗ летом 2022 года выпустили импортозаместительные напитки.

Производство "Кола Бочкари". Дмитрий Лямзин.

Осенью прошлого года Алена Вдовина, представитель "Барнаульского пивоваренного завода", рассказывала, что два наименования колы, одна из которых без сахара, занимают 18% продаж всей безалкогольной линейки, включающей больше 40 различных напитков. И спрос только растет.

Алена Вдовина,

представитель "Барнаульского пивоваренного завода":

Я считаю этот показатель очень хорошим. Локомотивом к этому продукту мы "цепляем" другие наши новинки и выстраиваем таким образом коммуникации с сетями. Не секрет, что можно завести любой продукт в торговую сеть, главное, чтобы он там продержался. И всегда сети старались "отжать" производителя. Наша кола продается без всяких акций.

Евгения Михайлова, директор департамента планирования и стратегических проектов "Бочкарей", объяснила: несмотря на то, что в России уже насчитывается более 180 товарных наименований колы, бочкаревский продукт на полках не потерялся.

Производство компании «Бочкари». Фото Ирины Пергаевой

"Изменения в ритейле позволил нам расширить представленность нашей продукции и зайти дополнительно в новые сети. Раньше, например, мы не работали с "Ярче". Сейчас же компания постепенно выходит на Урал", - отметила эксперт.

Отметим, что 2022 год для производителей напитков начинался не так сладко. Начало СВО осложнило предприятиям покупку и доставку импортного оборудования и ингредиентов. Предприятиям приходилось экстренно перестраивать каналы поставок, искать альтернативы.