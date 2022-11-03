Взрывная кола. На алтайских заводах рассказали о буме нового продукта взамен импортного

В июле 2022 года с разницей в одну неделю два крупных предприятия Алтайского края начали выпускать колу. Сначала «Барнаульский пивоваренный завод», за ним — «Бочкари».
По словам Алены Вдовиной, представителя «БПЗ», два наименования колы, одна из которых без сахара, теперь занимают 18% продаж всей безалкогольной линейки, включающей больше 40 различных напитков. И спрос только растет.
Алена Вдовина,
представитель «Барнаульского пивоваренного завода»:
Я считаю этот показатель очень хорошим. Локомотивом к этому продукту мы «цепляем» другие наши новинки и выстраиваем таким образом коммуникации с сетями. Не секрет, что можно завести любой продукт в торговую сеть, главное, чтобы он там продержался. И всегда сети производителя старались «отжать». Кола продается без всяких акций.
Евгения Михайлова, директор департамента планирования и стратегических проектов «Бочкарей», объяснила: несмотря на то, что в России уже насчитывается более 180 товарных наименований колы, бочкаревский продукт на полках не потерялся.
«Изменения в ритейле позволил нам расширить представленность нашей продукции и зайти дополнительно в новые сети. Раньше, например, мы не работали с Ярче. Сейчас же компания постепенно выходит на Урал», — отметила эксперт.
В июле, когда новинка только запускалась, на заводе в Бочкарях отмечали: первая партия напитков из линейки Bochkari Hit (БочкариХит) уже расписана, на последующие — есть предзаказы.
Кстати, стандарты PepsiCo на Алтае знают — «Бочкари» реализуют сразу несколько проектов по копакингу (производству и розливу напитков для компаний-партнеров). Примечательно, что местное производство транснациональная корпорация оценивает очень высоко: по подготовленности всех процессов на 99,25% из возможных 100%.
Когда еще были совпадения
В 2019 году в разницей в несколько недель два производители начали выпускать энергетики. Новый энергетический напиток «БПЗ» назвал Buzz, «Бочкари» — TARGET Energy Drink.
Тогда такое одновременное освоение новой ниши на заводах назвали чистым совпадением.