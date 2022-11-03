Взрывная кола. На алтайских заводах рассказали о буме нового продукта взамен импортного

Уход с российского рынка крупных иностранных компаний существенно «облегчил жизнь» региональным производителям — отношения с торговлей улучшились, продажи подросли. Об этом в ходе экспертного совета ИД «Алтапресс» рассказали представители пивобезалкогольной отрасли края. Особенно впечатляют результаты импортозаместительных новинок.

В июле 2022 года с разницей в одну неделю два крупных предприятия Алтайского края начали выпускать колу. Сначала «Барнаульский пивоваренный завод», за ним — «Бочкари».

По словам Алены Вдовиной, представителя «БПЗ», два наименования колы, одна из которых без сахара, теперь занимают 18% продаж всей безалкогольной линейки, включающей больше 40 различных напитков. И спрос только растет.

Алена Вдовина,

представитель «Барнаульского пивоваренного завода»:

Я считаю этот показатель очень хорошим. Локомотивом к этому продукту мы «цепляем» другие наши новинки и выстраиваем таким образом коммуникации с сетями. Не секрет, что можно завести любой продукт в торговую сеть, главное, чтобы он там продержался. И всегда сети производителя старались «отжать». Кола продается без всяких акций.

Первый налив колы в стеклобутылку. 14 июня 2022 г. Олег Укладов

Евгения Михайлова, директор департамента планирования и стратегических проектов «Бочкарей», объяснила: несмотря на то, что в России уже насчитывается более 180 товарных наименований колы, бочкаревский продукт на полках не потерялся.

«Изменения в ритейле позволил нам расширить представленность нашей продукции и зайти дополнительно в новые сети. Раньше, например, мы не работали с Ярче. Сейчас же компания постепенно выходит на Урал», — отметила эксперт.

В июле, когда новинка только запускалась, на заводе в Бочкарях отмечали: первая партия напитков из линейки Bochkari Hit (БочкариХит) уже расписана, на последующие — есть предзаказы.

Кола в Бочкарях Дмитрий Лямзин

Кстати, стандарты PepsiCo на Алтае знают — «Бочкари» реализуют сразу несколько проектов по копакингу (производству и розливу напитков для компаний-партнеров). Примечательно, что местное производство транснациональная корпорация оценивает очень высоко: по подготовленности всех процессов на 99,25% из возможных 100%.

Когда еще были совпадения

В 2019 году в разницей в несколько недель два производители начали выпускать энергетики. Новый энергетический напиток «БПЗ» назвал Buzz, «Бочкари» — TARGET Energy Drink.

Тогда такое одновременное освоение новой ниши на заводах назвали чистым совпадением.