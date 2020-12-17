Крупнейшие российские банки намерены оставить клиентов без пластиковых карт

Крупнейшие российские банки рассказали о намерении активно переводить своих клиентов на цифровые карты, пишет РБК .

Об этом уже заявили Сбер банк и ВТБ. Ожидается, что через 2−3 года доля клиентов с цифровыми картами вместо пластиковых достигнет 40−50%.

Переход будет осуществляться постепенно — со следующего года у клиентов появится возможность оформлять цифровые карты дополнительно к пластиковым.

Для этого смартфон должен будет поддерживать технологию NFC, позволяющую совершать бесконтактные платежи. Во второй половине 2021-го такая опция будет доступна при перевыпуске карт.

На данный момент на цифровые карты приходится около 10% от всего портфеля Сбер банка и примерно 5% от портфеля ВТБ, пишет Lenta.ru.

Цифра

По данным Центробанка, во втором полугодии 2020-го в России было выпущено 284,8 млн банковских карт. 145,6 млн из них приходится на Сбер банк.