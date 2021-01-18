Крупнейший алтайский свинокомплекс пытается вернуть миллионы евро с Кипра и отделаться от штрафа

Из-за чего возник спор
История взаимоотношений «Алтаймясопрома» и кипрской компании MAXXONIKO TRADING LTD началась еще в 2011 году.
Тогда свинокомплекс подписал договор с иностранцами на поставку оборудования. Авансовый платеж по двум контрактам составлял ни много ни мало 7 и 14,4 млн евро.
По курсу тех лет это около 583 млн рублей.
Сумму «Алтаймясопром» перевел на остров в полном объеме и даже получил часть обещанного товара на 2,2 млн евро. А затем все как-то сникло.
Позже, в декабре 2015 года, свинокомплекс заключил с поставщиком допсоглашение и продлил сроки предыдущего договора.
Но за три года оборудование из теплых стран так и не прилетело. У таможни, тщательно следящей за такими моментами, возник резонный вопрос: «Где деньги, Зин?».
Оказалось, что срок возврата денежных средств в контракте не прописан. Но по законодательству все отношения между сторонами должны быть урегулированы до окончания действия договора, а это случилось 31 января 2018 года.
Все, что позже — уже подпадает под административную статью о нарушении валютного законодательства. Ее-то «Алтаймясопрому» и «пришили».
Что решил суд
Свинокомплекс пытался оправдаться: дескать, срок привлечения к ответственности истек, да и сам он после начала банкротства за прошлые дела уже не в ответе. Не прошло.
Истец настаивал: стороны за долгие годы даже не пытались урегулировать сложившуюся ситуацию. По крайней мере никакой переписки между «Алтаймясопромом» и MAXXONIKO TRADING LTD в суд предоставлено не было.
Сумма штрафа только по этому делу оказалась внушительная — без малого 270 млн рублей. По другому, аналогичному, — 555 млн.
Весь 2019 год свинокомплекс пытался их оспорить, дойдя аж до Верховного суда. Но максимум чего удалось достичь — это снижение штрафной суммы, которая все равно осталась внушительной — 551,1 млн рублей.
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда России кассацию «Алтаймясопрома» рассматривать отказалась.
Что будет дальше
Еще в 2018 году таможня указывала на принципиальный момент: конкурсный управляющий, который взял на себя бразды управления свинокомплексом, тоже не особенно стремился вернуть «уплывшие» на Кипр деньги.
Претензию поставщику он направил уже после того, как истек срок действия договора, и таможня начала свои проверки.
«Указанные действия конкурсного управляющего не могут быть признаны достаточными и свидетельствующими о принятии всех возможных мер по обеспечению возврата денежных средств», — говорится в документах арбитражного суда.
Теперь, когда история со штрафами получила свое логичное завершение, другого выхода, как попытаться взыскать заплаченные когда-то миллионы, у конкурсного просто нет.
В декабре 2020 года алтайский арбитраж в первой инстанции принял его сторону и предписал MAXXONIKO TRADING LTD вернуть «Алтаймясопрому» деньги. По одному иску — 4,8 млн евро, по другому — почти 10 млн.
Насколько затянется это разбирательство и будет ли к тому времени, что взять с кипрской компании, большой вопрос.
Что еще оспаривали
За три последних года в судах разных инстанций рассматривалось масса исков о признании сделок должника недействительными. Суть их примерно одна — «Алтаймясопром» переводил кому-то денежные средства или отдавал товар, а взамен ничего не получал.
Так, в 2018 году алтайский свинокомплекс передал в Кемеровскую область 3,5 тыс. свиней. Судя по накладным, животные вывозились в соседний регион партиями в течение пяти дней.
Общая их стоимость — 24,6 млн рублей, которые так и не вернулись. Суд посчитал, что на тот момент «Кузбассмясопром» (входил в одну группу компаний, — прим. ред) уже был в стадии наблюдения, а «Алтаймясопром» хоть формально находился на плаву, но уже плохо рассчитывался с кредиторами.
Вердикт — сделка не действительна.