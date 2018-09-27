Крупнейший ретейлер «Магнит» откажется от гипермаркетов

Один из крупнейших российских ритейлеров «Магнит» не планирует развивать формат гипермаркетов — существующие магазины будут переформатированы в крупные супермаркеты.

«Сфокусируемся именно на супермаркетах, где мы видим наибольший рыночный потенциал», — сказала гендиректор компании Ольга Наумова.

Компания начала работу над моделью редизайна супермаркетов с новым ценностным предложением и расширенным ассортиментом, сообщает ТАСС.

«На основании этого формата мы формируем расширенный супермаркет, супермаркет с дополнительными сервисами, дополнительными предложениями. Мы не предполагаем развития реального гипермаркета», — добавила глава ритейлера.

На сегодня в «Магните» есть всего семь гипермаркетов с торговой площадью свыше 4,5−5 тысяч квадратных метров.

«Мы их переформатируем в торгово-развлекательные центры на базе своего «Семейного Плюс», — поделилась планами Наумова.

«Магнит» планирует увеличить долю на продуктовом рынке с 9% до 15% к 2023 году, пишет bfm.ru.

О сети

Сеть магазинов «Магнит» основана в 1994 году Сергеем Галицким.

«Магнит» стал лидером российского рынка продуктового ритейла по объему выручки и числу магазинов в 2013 году, опередив X5 Retail Group. Однако в 2015 году темпы роста показателей компании замедлились, а в 2016 году «Магнит» показал самое слабое увеличение выручки за всю историю с момента выхода компании на рынок.

В феврале этого года ВТБ купил у Галицкого 29,1% акций «Магнита» за 138 млрд рублей.

Нынешний руководитель «Магнита» Ольга Наумова ранее возглавляла «Пятерочку».

Общее количество магазинов сети на 30 июня 2018 года приблизилось к 17 тысячам. По данным из открытых источников в интернете («ДубльГИС», сайт «Магнита»), у компании более 80 магазинов в Алтайском крае. Из них 30 — в Барнауле.