Крупнейший свинокомплекс в Алтайском крае решили продавать с дисконтом в 300 млн рублей

Как следует из материалов конкурсного управляющего, обанкротившаяся свиноферма будет вновь выставлена единым лотом. В него входят объекты недвижимости, оборудование, земельные участки, заложенные во Внешэкономбанке и свободные от обременений.
Также в состав лота вошли более 57,8 тыс. голов свиней и транспортные средства. Начальная цена торгов составит почти 2,9 млрд рублей. В мае, когда объект пытались реализовать первый раз, цена была выше на 300 млн рублей.
Торги назначены на 13 июля.
Кто может купить «Алтаймясопром»
В конце апреля газета «Коммерсантъ» сообщила о том, что арендатор свинокомплекса — компания «Митпром» — намерена его выкупить.
Представители «Митпрома» сообщили изданию, что за два года инвестировали в «Алтаймясопром» около 200 млн рублей собственных средств.
«Улучшено состояние комплекса, поголовье, сохранены рабочие места, построена собственная мясохладобойня, выполнены все предписания надзорных органов», — сообщил заместитель гендиректора «Митпрома» Владимир Воркин.
По его словам, сейчас на единовременном содержании находится 71 тыс. свиней. Мясо поставляется по Сибири.
В «Митпроме» заявили также, что планируют завершить строительство свинокомплекса и увеличить его мощности в четыре раза. При этом Воркин сообщил, что ему известно и о других претендентах на имущественный комплекс «Алтаймясопрома». Но называть их не стал.
На первые торги по «Алтаймясопрому» 28 мая так никто из потенциальных покупателей и не вышел.