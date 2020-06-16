Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 июня 19°C
Алтайское поле
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Экономика

Крупнейший свинокомплекс в Алтайском крае решили продавать с дисконтом в 300 млн рублей

Предприятие «Алтаймясопром», в котором содержится самое большое в крае поголовье свиней, вновь будет выставлено на продажу. Прием заявок от потенциальных покупателей продолжится до 7 июля. В предыдущих торгах никто участвовать не стал.

Новый год. Год Свиньи.
Новый год. Год Свиньи.
СС0

Как следует из материалов конкурсного управляющего, обанкротившаяся свиноферма будет вновь выставлена единым лотом. В него входят объекты недвижимости, оборудование, земельные участки, заложенные во Внешэкономбанке и свободные от обременений.

Также в состав лота вошли более 57,8 тыс. голов свиней и транспортные средства. Начальная цена торгов составит почти 2,9 млрд рублей. В мае, когда объект пытались реализовать первый раз, цена была выше на 300 млн рублей.

Торги назначены на 13 июля.

Кто может купить «Алтаймясопром»

В конце апреля газета «Коммерсантъ» сообщила о том, что арендатор свинокомплекса — компания «Митпром» — намерена его выкупить.

Представители «Митпрома» сообщили изданию, что за два года инвестировали в «Алтаймясопром» около 200 млн рублей собственных средств.

«Улучшено состояние комплекса, поголовье, сохранены рабочие места, построена собственная мясохладобойня, выполнены все предписания надзорных органов», — сообщил заместитель гендиректора «Митпрома» Владимир Воркин.

&quot;Алтаймясопром&quot;, Тальменский район.
«Алтаймясопром», Тальменский район.
tal-alt.ru

По его словам, сейчас на единовременном содержании находится 71 тыс. свиней. Мясо поставляется по Сибири.

В «Митпроме» заявили также, что планируют завершить строительство свинокомплекса и увеличить его мощности в четыре раза. При этом Воркин сообщил, что ему известно и о других претендентах на имущественный комплекс «Алтаймясопрома». Но называть их не стал.

На первые торги по «Алтаймясопрому» 28 мая так никто из потенциальных покупателей и не вышел.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость