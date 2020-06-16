Крупнейший свинокомплекс в Алтайском крае решили продавать с дисконтом в 300 млн рублей

Предприятие «Алтаймясопром», в котором содержится самое большое в крае поголовье свиней, вновь будет выставлено на продажу. Прием заявок от потенциальных покупателей продолжится до 7 июля. В предыдущих торгах никто участвовать не стал.

Как следует из материалов конкурсного управляющего, обанкротившаяся свиноферма будет вновь выставлена единым лотом. В него входят объекты недвижимости, оборудование, земельные участки, заложенные во Внешэкономбанке и свободные от обременений.

Также в состав лота вошли более 57,8 тыс. голов свиней и транспортные средства. Начальная цена торгов составит почти 2,9 млрд рублей. В мае, когда объект пытались реализовать первый раз, цена была выше на 300 млн рублей.

Торги назначены на 13 июля.

Кто может купить «Алтаймясопром»

В конце апреля газета «Коммерсантъ» сообщила о том, что арендатор свинокомплекса — компания «Митпром» — намерена его выкупить.

Представители «Митпрома» сообщили изданию, что за два года инвестировали в «Алтаймясопром» около 200 млн рублей собственных средств.

«Улучшено состояние комплекса, поголовье, сохранены рабочие места, построена собственная мясохладобойня, выполнены все предписания надзорных органов», — сообщил заместитель гендиректора «Митпрома» Владимир Воркин.

«Алтаймясопром», Тальменский район. tal-alt.ru

По его словам, сейчас на единовременном содержании находится 71 тыс. свиней. Мясо поставляется по Сибири.

В «Митпроме» заявили также, что планируют завершить строительство свинокомплекса и увеличить его мощности в четыре раза. При этом Воркин сообщил, что ему известно и о других претендентах на имущественный комплекс «Алтаймясопрома». Но называть их не стал.

На первые торги по «Алтаймясопрому» 28 мая так никто из потенциальных покупателей и не вышел.