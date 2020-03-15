Крупные банки начали повышать ставки по ипотеке

Крупные российские банки неожиданно начали резко повышать ставки ипотеки, узнали «Ведомости». О таком решении или намерении сообщили представители нескольких финансовых организаций.

С 13 марта ипотечные ставки выросли в «Юникредит банке» и Транскапиталбанке (на 1,5 п. п. до 10,4−13,5% годовых и на 1,5 п.п. до 9,99−10,29% соответственно).

О возможном решении скорректировать ставки также заявили в Абсолют Банке, Альфа-банке, «ФК Открытие» и Росбанке.

В Райффайзенбанке сообщили, что будут следить за изменениями экономической ситуации и корректировать условия кредитования соответственно. Аналогично ответили в ВТБ, МКБ, «Уралсибе», «Зенит», СМП-банке.

В Сбербанке и Газпромбанке возможные изменения комментировать отказались. Россельхозбанк на запрос не ответил.

Банкиры объясняют нынешнее повышение ипотечных ставок ситуацией на финансовом рынке. Изменение ставок стало вынужденной мерой в условиях нестабильной ситуации на мировых фондовых рынках.