Крупный аграрный инвестпроект на Алтае заработает в полную мощь после строительства супер-коровников

«ЭкоНива Алтай» готовится к строительству последних коровников и технических помещений: после двухлетного простоя масштабный проект в Тальменском районе близится к завершению. Параллельно предприятие уже обеспечивает район молоком. Расскажем о том, что крупному инвестору удалось сделать в этом году и как ему помогает правительство региона.

Успехи года

Только в конце 2022 года «ЭкоНива Алтай» закончила строительство первого коровника в селе Курочкино и завезла телочек голштинской породы для осеменения.

Теперь на предприятии более 2,3 тыс. голов крупнорогатого скота, 1,8 тыс. из которых — коровы. Ежедневно они дают более 60 тонн молока. Об этом altapress.ru рассказал Валентин Тертищев, председатель комитета по агропромышленному комплексу администрации Тальменского района.

Он также отметил, что в эксплуатацию запустили три коровника с доильно-молочным блоком и бытовыми помещениями и установку типа «карусель».

Как сообщал губернатор Алтайского края Виктор Томенко, производство запустится в полную силу в 2024 году. Ожидается, что оно позволит увеличить производство молока в крае на 56 тыс. тонн.

В будущем году в планах компании благоустроить комплекс, возвести еще четыре коровника и подсобные помещения: кормохранилища, навозохранилища и пр. Для этого уже запасаются строительными материалами.

За тем, как инвестор выполняет обязательства, внимательно следит краевое правительство.

Виктор Томенко уже оценил первые успехи «ЭкоНивы Алтай», наградив в начале декабря механизатора предприятия Евгения Донова. Ему удалось заготовить почти 440 тыс. центнеров кормовых.

Тернистый путь

Напомним, что новый современный животноводческий комплекс строят с расчетом на 6,1 тыс. коров. Предприятие предоставит рабочие места для 160 человек.

Как рассказывал бывший глава Тальменского района Сергей Самсоненко, предполагалось, что здесь будет работать мощная система очистки отходов животноводства. Она предусматривает разделение жидкой и твердой фракций навоза. Твердая — будет перерабатываться и идти на подстилку скоту.

Кроме того, комплекс должен стать еще и туристическим — для всех любопытных планировали предусмотреть панорамную смотровую площадку.

В 2019 году краевые власти утвердили план мероприятий по содействию компании «ЭкоНива Алтай» в реализации проекта.

Так 14,5 тыс. га земли отдали инвестору под нужды животноводства в аренду на 49 лет. Еще около 3 тыс. га «ЭкоНива» приобрела сама, выкупив местное хозяйство «Элита». И стали выращивать кормовые и зерновые культуры.

Кроме того, в 2020 году Министерство сельского хозяйства края предоставило компании возможность получить компенсацию части затрат на покупку племенного молодняка, поддержку по строительству животноводческих объектов в размере 25% фактических затрат. Подобную субсидию предоставляли из краевого бюджета.

Изначально инвестпроект должны были завершить до 2020 года, однако его реализация затянулась. После вмешательства краевых властей агрокомплекс удалось запустить и развивать дальше.

Виктор Томенко поручил правительству региона поддержать бизнес в завершении объектов. Губернатор убежден, что подобные предприятия — мощные драйверы развития сел.