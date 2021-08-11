Крупный алтайский зернотрейдер похвастался продажами и возросшей выручкой

Группа «Продовольствие», занимающаяся на Алтае хранением и отгрузкой сельхозпродукции, отчиталась об итогах работы за первое полугодие. В компании говорят о кратном увеличении отгрузок.

В частности, речь идет о продаже зерна. По итогам первого полугодия, объемы его отгрузки зерна компания увеличила на 200%. В натуральном выражении это 60 тыс. тонн.

Выручка от реализации зерновых увеличилась на 626 млн рублей и достигла 922 млн за обозначенный период.

«Стабильными остаются продажи по другим номенклатурным группам. Так, выручка от реализации сахара в первом полугодии текущего года увеличилась более чем в два раза и составила более 1 млрд рублей, против 602 млн за аналогичный период 2020-го», — говорится в сообщении компании.

Зерно. Урожай. СС0

По данным минсельхоза Алтайского края, группа «Продовольствие» входит в тройку крупнейших зернотрейдеров региона наряду с компаниями «Элли» и «Меркурий». Основными странами-импортерами алтайских зерновых культур остаются Казахстан (78,3%), Монголия (6,4%), Киргизия (5,6%), Азербайджан (4,0%) и Япония (1,5%).

Больше всего масличных отгружается в Китай (63,3%), Казахстан (26,7%), Монголия (4,4%), Узбекистан (2,4%), Беларусь (1,1%).