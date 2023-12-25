Крупный барнаульский завод закупит оборудование еще на 1,2 млрд рублей

В 2023 году заводу выделен льготный заем Фонда развития промышленности - это порядка 1,2 млрд рублей. Средства будут направлены на расширение станочного парка.
Павел Толстиков,
исполнительный директор Алтайского завода прецизионных изделий:
В 2024 году будет закуплено порядка 50 единиц - станки, печи для термообработки деталей, металлообрабатывающее оборудование. Все это нам необходимо, чтобы продолжать наращивать объемы производства.
Напомним, в марте 2022 года перед заводом поставили задачу в восемь раз увеличить выпуск топливной аппаратуры. На тот момент корпорация Bosch, закрывающая до 70% всего мирового рынка этого оборудования, уже объявила об уходе из России.
В прошлом году взятые на себя обязательства по увеличению производства завод начал исполнять, увеличив выпуск топливной аппаратуры на 82%, а по номенклатуре новой продукции - сразу на 100%.
Председатель правления АЗПИ Виктор Герман ранее сообщал, что по итогам 2023 года предприятие вполне бы могло показать аналогичные результаты, но возникли проблемы.
В частности, увеличилась конкуренция со стороны китайских компаний, продукция которых дешевле, чем у российских поставщиков.
Как проходило награждение
Церемония вручения премии"Менеджер года" проходила в Барнауле 14 декабря. АЗПИ стал победителем в одной из специальных номинаций.
Всего таких наград было вручено семь. Главным победителем был признан Дмитрий Беляев, генеральный директор компании "Комплекс Агро".